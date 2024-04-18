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الفيضانات في دبي: بعد أن تمسكت بإحدى السيارات.. الشرطة تنقذ قطة من الغرق

لحظات قبل إنقاذ القطة .. صورة مأخوذة من مقطع فيديو
لحظات قبل إنقاذ القطة .. صورة مأخوذة من مقطع فيديو Copyright Dubai Police
Copyright Dubai Police
بقلم:  يورونيوز
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نجت قطة من الغرق في مياه الفيضانات التي ضربت الإمارات ومنها مدينة دبي مطلع هذا الأسبوع.

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أظهرت لقطات القطة وهي تتمسك بمقبض باب إحدى السيارات قبل أن يصل أحد أفراد شرطة دبي على متن قارب مطاطي ويقوم بإنقاذها.

وتعرضت دبي لفيضانات مفاجئة يوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، حيث تساقطت الأمطار بصورة غير مسبوقة ترافقت مع الرعد والبرق والرياح القوية وعواصف البرد.

ومع تفاقم الظروف الجوية، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات إنذاراً أحمر.

وبحلول وقت مبكر من الأربعاء، غمرت المياه الشوارع وانقطعت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه عن بعض المناطق.

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