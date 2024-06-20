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بعد رش نصب ستونهنج بطلاء برتقالي.. الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين من أجل المناخ

نشطاء المناخ الشباب يشاركون في احتجاج شبكة المناخ الطلابية في المملكة المتحدة (UKSCN)،
نشطاء المناخ الشباب يشاركون في احتجاج شبكة المناخ الطلابية في المملكة المتحدة (UKSCN)، Copyright Matt Dunham/ The AP
Copyright Matt Dunham/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على اثنين من المتظاهرين المناخيين، يوم الأربعاء، بعد رش طلاء برتقالي على نصب ستونهنج الأثري في جنوب إنجلترا.

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وجاء الحادث قبل يوم واحد فقط من تجمع الآلاف عند نصب ستونهنج الذي يبلغ عمره 4500 عام، للاحتفال بأطول يوم في السنة في نصف الكرة الشمالي.

وقالت شركة التراث الإنجليزي، التي تدير الموقع، إن الأمر "مزعج للغاية"، مضيفة بأن القيمين على المعرض يحققون في الأضرار.

وقالت شرطة ويلتشير إن الرجلين اعتقلا للاشتباه في إتلافهما أحد أشهر المعالم الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في العالم، والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تم بناء ستونهنج على الأراضي المسطحة في سهل سالزبوري على مراحل بدأت قبل 5000 عام، حيث أقيمت الدائرة الحجرية الفريدة في أواخر العصر الحجري الحديث حوالي 2500 قبل الميلاد.

ومن المعروف أن بعض الحجارة، المعروفة باسم الأحجار الزرقاء، جاءت من جنوب غرب ويلز، على بعد حوالي 150 ميلاً، لكن أصول بعضها الآخر لا تزال لغزًا.

وتعد مجموعة "فقط توقف عن النفط" (Just Stop Oil) واحدة من العديد من المجموعات في جميع أنحاء أوروبا التي اكتسبت الاهتمام من خلال تعطيل الأحداث الرياضية، ورش الطلاء والطعام على الأعمال الفنية الشهيرة وتعطيل حركة المرور للفت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصادر الإضافية • أ ب

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