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جدونا
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شاهد: إعصار قوي يضرب كاخيتي شرق جورجيا ويلحق أضرار بسقف كاثدرائية ألافيردي

أشخاص يمشون على الثلج على جسر عبر نهر كورا مع كنيسة ميتيخي القديمة بالعاصمة الجورجية تبليسي
أشخاص يمشون على الثلج على جسر عبر نهر كورا مع كنيسة ميتيخي القديمة بالعاصمة الجورجية تبليسي Copyright Shakh Aivazov/AP.
Copyright Shakh Aivazov/AP.
بقلم:  يورونيوز
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تتميز منطقة كاخيتي شرق جورجيا في صيف جاف شديد الحرارة، أما فصل الشتاء فهو في غاية الصقيع

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ضرب إعصار نادر منطقة خاكيتى شرق جورجيا يوم الثلاثاء 25 يونيو. ويقول شهود عيان إن العاصفة التي القوية ضربت كاتدرائية ألافيردي في جورجيا أيضا، مما ألحق أضرارا بجزء من سقفها.

وقالت إحدى الراهبات لإذاعة أوروبا الحرة في جورجيا إن "إعصارًا غريبًا جدًا" ألحق أضرارًا بقبة الكاتدرائية واقتلع الأشجار القريبة. كما قام مرشد سياحي قام بتصوير هذه اللقطات بمشاركة صور لسيارة واحدة على الأقل انقلبت.

وأفادت التقارير أن الوكالة الوطنية للبيئة أصدرت تحذيرات من الطقس القاسي.

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