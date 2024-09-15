تجربة فريدة من نوعها.. تعرّف على "سوي غرين" مزرعة سويدية صديقة للبيئة داخل المتاجر

بقلم: يورونيوز

تقوم شركة سويدية ببناء مزارع داخل محلات السوبر ماركت كحل صديق للبيئة لزراعة الفواكه والخضروات. ويعد هذا الحل الذي طرحته شركة "سوي غرين" في السويد وألمانيا، وسيلة لمواجهة نقص المياه والأراضي الزراعية والاعتماد على الجغرافيا السياسية العالمية.

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يستخدم هذا الحل الزراعي طريقة الزراعة المائية داخل المتجر، حيث تُزرع النباتات في سدادات من الصوف الصخري في الماء دون تربة. ويمكن أن يُساعد ذلك على تخفيض انبعاثات النقل، وتوفير مدة صلاحية أطول، وتحسين مذاق النباتات.

يمكن لكلّ منصة أن تزرع ما يعادل كمية من الغذاء تصل إلى ثلاثة هكتارات من الأراضي الزراعية. ويُتيح ذلك للزبائن رؤية الخضروات وهي تنمو ويتم حصادها أمام أعينهم.

يقول رئيس شركة "سوي غرين" سبهر موسوي: "لدى محلات السوبر ماركت مخابز على سبيل المثال. لكنهم الآن يزرعون النباتات".

في الوقت الحالي، يمكن للشركة زراعة ما يصل إلى 100 نوع مختلف من المحاصيل، والتي تشمل الخسّ والنعناع والبقدونس.

يُتابع موسوي: ”إننا نختبر النباتات المثمرة أيضاً، ونتطلع إلى زراعة الفراولة“.

مزرعة "سوي غرين" داخل أحد المتاجر SweGreen

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي تلك المزارع؟

يُشير موسوي إلى أنه "من السهل اكتشاف اتجاهات بعض المستهلكين من خلال المهرجانات الصيفية". ومع ذلك، تشكل أوقات نمو النباتات الموسمية وتفضيلات المستهلكين تحديات أمامهم، لذلك لجأت الشركة إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار.

ويُضيف: ”لدينا أداة ذكاء اصطناعي تعطي وصفة النمو للمزارعين، ويحصل العاملون في السوبر ماركت على قائمة مهام تؤمن لهم المنتجات المطلوبة بالضبط في ذلك اليوم".

واعتمادًا على حجم السوبر ماركت واحتياجاته، يمكن لعملاء "سوي غرين" أيضًا الاختيار بين محصول بمساحة 45 مترًا مربعًا، ومحصول أصغر يمكن أن يصل إلى 12 مترًا مربعًا.

نقل المزرعة إلى مساحات مختلفة

ليست محلات السوبر ماركت هي الوحيدة التي تبحث محليًا عن حل صديق للبيئة، فالمطاعم والفنادق والجامعات وأصحاب العقارات يرغبون أيضًا في الانضمام إلى الخطة الجديدة.

وقد تبنى فوتوغرافيسكا ستوكهولم، وهو متحف معاصر للتصوير الفوتوغرافي والفن والثقافة، هذا الحل للحفاظ على قائمة طعام موسمية ومستدامة.

يقول موسوي: ”بحثنا مع هؤلاء الأشخاص والطهاة النجوم عن نوع النباتات الذي يمكن أن يكون مغذياً وذا مذاق مميز، ويمكن استخدامه كقطعة أساسية في الأطباق".

وقد حصلت "سوي غرين" على جوائز وترشحت عدة مرات لإنتاجها الغذائي المستدام.

في عام 2023، فازت الشركة بجائزة IKANO للاستدامة وتم ترشيحها للعام الثالث على التوالي على قائمة FoodTech 500، وهي قائمة عالمية تسلط الضوء على الشركات الناشئة والشركات الأكثر تأثيراً في العالم في مستقبل الغذاء والتكنولوجيا والاستدامة.