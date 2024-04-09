لعلاج التوتر.. مطار إسطنبول يعين 5 كلاب وظيفتها عناق وتقبيل المسافرين

بقلم: يورونيوز

في تجربة جديدة، وظف مطار إسطنبول خمسة كلاب لمساعدة المسافرين على تجاوز التوتر والإرهاق.

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يتجول داخل صالات المسافرين في المطار الكبير خمسة أشخاص مع كلابهم ليوفروا تجربة سفر خالية من التوتر للركاب الذين ينتابهم القلق.

وهذه الكلاب "تعالج" التوتر عن طريق منح المسافرين العناق والقبلات واللعب معهم.

التقت وكالة أسوشيتد برس مع كوكي وأليتا، وهما من الكلاب المشاركة في المشروع التجريبي الجديد للمطار الصديق للحيوانات الأليفة والذي يهدف إلى تخفيف التوتر والقلق بين المسافرين.

مسافرون يلعبون مع الكلاب في صالة المطار AP Photo

وجميع الكلاب في هذا البرنامج، مدربة بشكل احترافي ومكيفة لراحة البشر.

كان "فريق علاج الكلاب" في الخدمة منذ أواخر شباط/ فبراير بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، وتعلم كيفية إزالة التحسس تجاه المحفزات المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

وقال قادر دميرتاش، مدير تجربة العملاء في مطار إسطنبول: "علينا أن نتأكد من أنها آمنة ومتكيفة بنسبة 100٪ مع جميع البيئات".

كوكي، من فصيلة لاجوتو روماجنولو، وهي سلالة مستردات إيطالية، هو كابتن الفريق. يعمل بجد لكنه يحب كثيرًا وقت الاستراحة.

ساعات العمل

وقال الطبيب البيطري التابع للفريق إن مزاج كل كلب هو الذي يحدد ساعات عمله كل يوم.

قال فولكان أرسلان: "إنهم يتجولون في المطار بقيادة مدربيهم المسؤولين أيضًا عن رعايتهم".

الكلاب، وهم موظفون في المطار يرتدون شارات وزيًا رسميًا، لديهم جدول زمني محدد ويعملون خلال ساعات الذروة للسفر، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

قال فولكان جول، مدرب الكلبة أليتا: "نحن دائمًا محاطون بأشخاص يداعبونها باستمرار"، مضيفًا أنها تساعدهم على الاسترخاء.

وقال مسؤولو المطار إن لديهم بالفعل خططًا لتوسيع المشروع التجريبي بعد ردود الفعل الإيجابية الأولية من المسافرين.