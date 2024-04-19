قهوتك الصباحية.. كم عمرها؟ دراسة جينية تكشف أن البن العربي نشأ قبل أكثر من نصف مليون عام

بقلم: Euronews and AP

من المحتمل أن يبلغ عمر البن العربي ـ أي الصنف المسمى أرابيكا ـ مئات الآلاف من السنين، وفقًا لدراسة جينية جديدة قامت بتتبع أصول عائلات البن.

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تمكن باحثون من تتبع جينات من النبات الذي ينتج البن، وكانت المفاجأة أن الحبوب التي تصنع فنجان قهوتنا الصباحي قد يصل عمرها حوالي 600 ألف عام.

واستخدم الباحثون جينات من نباتات البن من مختلف أرجاء العالم، وتتبعوا "شجرة العائلة" للنوع الأكثر شعبية وهو قهوة البن العربي، أرابيكا، واسمها اللاتيني Coffea arabica، ليجدوا أن عمرها يصل إلى نحو 600 ألف عام.

ويأمل الباحثون من خلال الخطوة معرفة المزيد عن النباتات وحمايتها بشكل أفضل من التغيرات المناخية والآفات. وتبين أن قهوة أرابيكا تم تهجينها بشكل طبيعي من نوعين آخرين من القهوة.

ويُعتقد أن هذا التهجين قد حدث في منطقة غابات جبلية في جنوب غرب إثيوبيا، حيث لا تزال سلالات برية من أرابيكا تنمو حتى اليوم. وقال فيكتور ألبرت، عالم الأحياء بجامعة بوفالو الذي شارك في الدراسة: "بعبارة أخرى، قبل أي تدخل من الإنسان"، في إشارة إلى عملية التهجين المذكورة.

نشأت نباتات البن البرية هذه في إثيوبيا ولكن يُعتقد أنها تم تحميصها لأول مرة وتحضيرها للشراب بشكل أساسي في اليمن بدءًا من القرن الخامس عشر الميلادي.

في القرن السابع عشر، يُقال أن الراهب الهندي بابا بودان هرّب سبع حبوب قهوة خام إلى وطنه من اليمن، مما وضع الأساس للانتشار العالمي للقهوة.

تُشكل قهوة أرابيكا، التي تشتهر بنكهتها الناعمة والحلوة نسبيًا، الآن 60 في المائة - 70 في المائة من سوق القهوة العالمية ويتم إنتاجها بواسطة علامات تجارية مثل ستاربكس.

عرضة للأمراض

روبوستا هي النوع الآخر من القهوة الأكثر شيوعًا، وهي قهوة أقوى وأمَّر، مصنوعة من أحد أصول أرابيكا، كوفي كانيفورا.

للوصول إلى جذور قهوة أرابيكا، قام الباحثون برحلة علمية عبر الزمن، مستخدمين أدوات علم الجينوم لفكّ شيفرات ماضيها. جمع العلماء قطعًا أثرية جينية حاسمة من مصادر متنوعة، تشمل جينومات C. canephora أحد "والديّ" قهوة أرابيكا و Coffea eugenioides الوالد الآخر.

بالإضافة إلى أكثر من 30 نباتًا مختلفًا من نباتات أرابيكا، بما في ذلك عينة من القرن الثامن عشر مقدمة من متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ومن خلال استخدام تقنيات متطورة، قام الباحثون بتحليل الجينوم المُجمّع، مما أدى إلى اكتشافات مثيرة. كشفت الدراسة، أن قهوة أرابيكا نشأت من خلال تهجين نوعين من القهوة وهما C. canephora و Coffea eugenioides.

حدث هذا التهجين الطبيعي منذ حوالي 600 ألف سنة في منطقة غابات جبلية في جنوب غرب إثيوبيا. وأظهرت الدراسة أن أعداد نباتات أرابيكا تعرضت لتقلبات كبيرة على مدار آلاف السنين. وازدهرت خلال الفترات الدافئة والرطبة، بينما عانت خلال الفترات الجافة.

يُقدم استكشاف ماضي قهوة أرابيكا باستخدام علم الجينوم رؤى ثاقبة حول نشأتها وتطورها، مما يُساعدنا على فهم تنوعها الغني ونكهتها المميزة.