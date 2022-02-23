خفر السواحل الإيطالي ينقذ ما لا يقل عن 570 مهاجرا غير نظامي أثناء رحلة عبور البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ ما لا يقل عن 570 مهاجرا غير نظامي فجر الثلاثاء 22 شباط/فبراير، وذلك على بعد حوالي 100 كيلومتر من منطقة كالابريا. وعثرت السلطات على جثة مهاجر كان فارق الحياة منذ عدة أيام أثناء رحلة عبور البحر المتوسط انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا.

وذكر بيان نقلته وسائل إعلام، أن خفر السواحل أن المهاجرين كانوا "يواجهون صعوبة على متن زورقي صيد محملين فوق طاقتهما". كما كانوا "تحت رحمة الأمواج، في ظروف جوية سيئة". على الرغم من تمكنها من إنقاذ جميع المهاجرين، إلا أنها عثرت على جثة شخص كان فارق الحياة منذ أيام عدة أثناء رحلة العبور، بحسب شهادة المهاجرين.

وكان من بين الناجين 59 قاصرا، الكثير منهم غير مصحوبين بذويهم. كما أسعفت طواقم الإنقاذ شخصا واحدا أجلته بشكل سريع إلى الشاطئ بسبب تدهور حالته الصحية.

شاركت سفينة "ديكيوتي" في عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى ثلاثة مراكب لخفر السواحل، كانوا متواجدين في المياه الإيطالية. وتمكنت السلطات من نقل جميع المهاجرين إلى سفينة "ديكيوتي".

على الرغم من برودة الجو وسوء الأحوال الجوية في البحر، إلا أن محاولات المهاجرين لعبور المتوسط لم تتوقف. وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أشارت إلى أن 10,570 شخصا عبروا البحر منذ بداية العام، وتوفي ما لا يقل عن229 خلال محاولتهم الهجرة. بإضافة أولئك الذين وصلوا برا، وصل ما لا يقل عن 11,986 مهاجرا إلى أوروبا منذ بداية العام، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.