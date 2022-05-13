شاهد: الجيش الإسرائيلي يشن مداهمات جديدة في جنين حيث قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة

داهم الجمعة الجيش الإسرائيلي مرة أخرى مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت مراسلة قناة الجزيرة المخضرمة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو / أيار الجاري. ووفقا لتقرير التلفزيون الفلسطيني، اندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية التي كانت تحاصر منزلا في مخيم جنين للاجئين بعد اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية وبعض المسلحين الفلسطينيين.

وجاء في بيان مكتوب صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن 13 فلسطينيا أصيبوا نتيجة إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا ​​في جنين. وقالت الوزارة إن حالة اثنين من المصابين حرجة.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجنود نفذوا "عمليات استباقية ووقائية" في الضفة الغربية، حيث أطلقوا راجمات صواريخ باتجاه منزل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشر ناشطون وسكان، صور الجيش الإسرائيلي وهو يطلق قاذفة صواريخ باتجاه منزل زعموا أن "المطلوب كان بداخله". وأفاد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية غادرت المنطقة بعد هدم المنزل المستهدف.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، توجه مئات الفلسطينيين إلى المنطقة التي يقع فيها المنزل المدمر.

والأربعاء قُتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية المخضرمة شيرين أبو عاقلة في أعقاب مداهمة القوات الإسرائيلية لمخيم جنين للاجئين.