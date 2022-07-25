رئيسة وزراء مولدوفا عن الغزو الروسي: نخشى أن يأتي دورنا بعد أوكرانيا

قالت ناتاليا غافريليتا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مقابلة صحفية الأحد إن بلادها تخشى غزو روسيا كما حدث مع جارتها (وجارة موسكو) أوكرانيا.

وأضافت رئيسة الوزراء: "نحن قلقون بالطبع. إنها مخاطرة وسيناريو افتراضي في الوقت الحالي، لكن إذا تحركت العمليات العسكرية الروسية إلى الجزء الجنوبي الغربي من أوكرانيا ونحو أوديسا سنشعر بالقلق أكثر."

وأوضحت غافريليتا: "هذا موقف صعب للغاية ليس فقط لمولدوفا ولكن لأي دولة صغيرة، أي دولة تعتمد على النظام الدولي إذا كان بإمكان دولة ما أن تبدأ حرب ضم دون أي اعتبار للقانون الدولي، كما تعلمون فلن يشعر أحد بالأمان."

وتشهد مولدوفا أزمة اقتصادية وتضخم مرتفع، وبلغ معدل التضخم في يونيو/ حزيران 32 بالمئة إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مولدوفا إلى أنه في الفترة الممتدّة بين 24 شباط/ فبراير و15 نيسان/ أبريل، استقبلت مولدوفا نحو421 لاجئاً أوكرانيا.

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27 الشهر الماضي، على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ووفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية تعتبر مولدوفا واحدة من أفقر الدول الأوروبية.

واستقلت مولدوفا عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، لكنها لم تتمكن من بناء اقتصاد منفصل عن روسيا.