English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أخبار أوروبا

رئيسة وزراء مولدوفا عن الغزو الروسي: نخشى أن يأتي دورنا بعد أوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتا
رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتا   -   حقوق النشر  AP Photo/Manuel Balce Ceneta

قالت ناتاليا غافريليتا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مقابلة صحفية الأحد إن بلادها تخشى غزو روسيا كما حدث مع جارتها (وجارة موسكو) أوكرانيا.

وأضافت رئيسة الوزراء: "نحن قلقون بالطبع. إنها مخاطرة وسيناريو افتراضي في الوقت الحالي، لكن إذا تحركت العمليات العسكرية الروسية إلى الجزء الجنوبي الغربي من أوكرانيا ونحو أوديسا سنشعر بالقلق أكثر."

وأوضحت غافريليتا: "هذا موقف صعب للغاية ليس فقط لمولدوفا ولكن لأي دولة صغيرة، أي دولة تعتمد على النظام الدولي إذا كان بإمكان دولة ما أن تبدأ حرب ضم دون أي اعتبار للقانون الدولي، كما تعلمون فلن يشعر أحد بالأمان."

وتشهد مولدوفا أزمة اقتصادية وتضخم مرتفع، وبلغ معدل التضخم في يونيو/ حزيران 32 بالمئة إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مولدوفا إلى أنه في الفترة الممتدّة بين 24 شباط/ فبراير و15 نيسان/ أبريل، استقبلت مولدوفا نحو421 لاجئاً أوكرانيا.

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27 الشهر الماضي، على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ووفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية تعتبر مولدوفا واحدة من أفقر الدول الأوروبية.

واستقلت مولدوفا عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، لكنها لم تتمكن من بناء اقتصاد منفصل عن روسيا.