شاهد: أوروبا تشهد صيفا جافا والقادم أسوأ

تشير التقارير إلى تفاقم ظاهرة الجفاف بشكل ملفت للانتباه في أوروبا هذا الشهر مع استمرار فصل صيف حار وجاف. وأكد التقرير الجديد، الصادر عن مركز الأبحاث المشتركة، التابع للمفوضية الأوروبية أن إيطاليا تبقى من بين الدول الأكثر تضررًا وكذلك جنوب فرنسا ومناطق واسعة من اسبانيا والبرتغال.

وأكدت المفوضية أن أوروبا بأكملها ستتأثر بفترات طويلة دون هطول أمطار وأوضحت أندريا توريتي، الباحثة بمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية:

"يشير تحليلنا بالفعل إلى التدفقات المنخفضة للغاية، والتي تؤثر على جميع الأنهار الأوروبية تقريبًا. على سبيل المثال لا الحصر: نهر الراين الذي يسبب مشاكل كبيرة على سبيل المثال في هولندا".

من جهتها تعيش فرنسا نفس الوضع خاصة في مناطق الجنوب الغربي وهو ما يزيد من قلق المزارعين. وتعدّ هذه موجة الحرارة الرابعة يفرنسا هذا العام حيث أكدت الحكومة أن درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار يتسببان في أسوأ موجة جفاف لها على الإطلاق. وتقول هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن موجة الحر التي بدأت في الجنوب من المتوقع أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد وسوف تستمر حتى نهاية الأسبوع. وتسببت الحرارة في جفاف المحاصيل كالخزامي وعباد الشمس.

وحتى المملكة المتحدة التي لا تشتهر بصيفها الحار، تم إصدار تحذير من ارتفاع درجات الحرارة لمدة أربعة أيام لأكثر من 35 درجة مئوية مرة أخرى جنوب ووسط إنجلترا اعتبارًا من ليلة الخميس. مع تسجيل بعض الخزانات لمستويات مياه منخفضة، تم تمديد حظر خراطيم المياه في جميع أنحاء البلاد وفي ويلز.