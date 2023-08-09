"كانوا نائمين"... مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر حريق في نزل لذوي الاحتياجات الخاصة شرقي فرنسا

أوضح عناصر الإطفاء أن النيران اندلعت في الطبقة الأرضية من النزل، وهو عبارة عن حظيرة قديمة تمّ تحويلها الى بناء من طبقتين بمساحة 500 متر مربع.

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء، في حريق اندلع في نزل يؤوي أشخاصاً >وي احتياجات خاصة يعانون من اضطرابات عقلية، في منطقة ألزاس في شرق فرنسا. وقال فيليب هاويلر، قائد عملية الإنفاد لوكالة فرانس برس "حدّدنا تسع جثث ونبحث عن جثّتين أخريين". واندلع الحريق فجرًا في فينتزهايم بالقرب من كولمار. وترجّح السلطات المحلية أنه أودى بحياة 11 قتيلاً.

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وقال كريستوف مارو، الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة أو-ران، من مكان الحادث "للأسف لا تساورنا شكوك كبيرة: جميع هؤلاء كانوا موجودين داخل النزل ولم يتمكنوا من الخروج". وأضاف أنّ 28 شخصاً كانوا في المكان عند وقوع الكارثة في وقت مبكر جدًا، وتمّ إجلاء 17 منهم فقط.

وأشار إلى أن المفقودين هم عشرة أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية، كانوا يمضون عطلة في المأوى، إضافة إلى أحد الكوادر العاملين معهم.

وقال ماكرون عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) "في فينتزهايم، دمّرت النيران نزلاً كان يؤوي أشخاصًا من ذوي الإعاقة الذهنية ورفاقهم". وأضاف "في مواجهة هذه المأساة، أتوجّه بأفكاري إلى الضحايا والمصابين وعائلاتهم". وتابع "شكرًا لقواتنا الأمنية وخدمات الإغاثة" التي ساهمت في عملية الانقاذ.

وفي حوالي الساعة 6,30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أخطر عناصر الإطفاء بشأن الحريق في المبنى الواقع في لا فورج، وهي قرية صغيرة محاطة بالتلال الخضراء. وقالت سولانج هالتر البالغة 61 عامًا، التي تعيش قرب النزل، لوكالة فرانس برس، "أيقظنا ابننا باكرًا جدًا. وعندما خرجنا رأينا دخانا كثيفًا يتصاعد".

من جهته، قال نائب رئيس البلدية، دانيال ليروي، الذي وصل إلى المكان في حوالي الساعة السابعة صباحًا، إنّه "لم يتبقَّ شيء فعلًا". وأضاف أنّ "المبنى تضرّر بالكامل في الجزء العلوي منه، كما انهار السقف بالكامل". وأوضح أنّ النزلاء "فوجئوا عندما كانوا في نوم عميق، كان الجميع نائمين".

رئيسة الحكومة تزور المكان

وزارت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن مكان الحادث. وقالت "أفكاري الأولى مع الضحايا وعائلاتهم".

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران "في كل أرجاء" النزل الخشبي المبني على الطراز الألزاسي في بلدة فينتزهايم. وتمكّن الأشخاص الموجودون في الطابق الأرضي من مغادرته بسرعة، ولكن ليس أولئك الذين كانوا في الطابق العلوي. وبحلول الظهر، واصل رجال الإطفاء إلقاء المياه على مكان الحريق، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن ألسنة النيران أتت على سقف النزل بالكامل، بينما أمكنت رؤية الإطار الخشبي متفحّما في الطبقة الأولى، في وقت كان الدخان لا يزال يتصاعد من النزل. وتواجدت في المكان فرقة بحث ترافق عناصرها كلاب مدرّبة. وكان رجال إطفاء آخرون يزيلون الأجزاء التي يتصاعد منها الدخان.

ويعود آخر حريق قاتل شهدته في فرنسا إلى العام 2016، حين قضى 14 شخصاً في ملهى ليلي غير مصرّح به. ووقع الحادث في الخامس من آب/أغسطس خلال احتفال مجموعة من الأصدقاء بعيد ميلاد أحدهم. وأشعلت شمعتان من قالب حلوى العيد الأسقف المغطاة بألواح ممتصّة للصوت تضمّ مادّة قابلة للاشتعال السريع. وبينما كان باب الطوارئ مغلقًا، لقي 14 شخصًا مصرعهم. وحُكم على مديرَي الحانة بالسجن خمس سنوات، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ.