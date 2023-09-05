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طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 30 بالمئة في النصف الأول من 2023

مهاجرون بالقرب من جزيرة يونانية [أرشيف]
مهاجرون بالقرب من جزيرة يونانية [أرشيف] Copyright Michael Varaklas/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنروج وسويسرا في النصف الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتم التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية".

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والسوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون هم المتقدمون الرئيسيون حيث تمثل نسبتهم 44 بالمئة من عدد الطلبات الإجمالي. 

وطلبات النصف الأول من 2023 هي الأعلى منذ العام منذ 2015-2016 بحسب ما تقوله وكالة الهجرة. 

وفي عامي 2015-2016، خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا الناجم على وجه الخصوص عن الصراع في سوريا، بلغ عدد طلبات اللجوء 1.3 مليون [2015] و1.2 مليون [2016]. 

وفي عام 2022، بلغ عدد تلك الطلبات 994.945.

وألمانيا هي الدولة التي تلقت أكبر عدد من الطلبات قاربت نسبته نحو 30 بالمئة من المجموع، وحوالى ضعف عدد الطلبات التي تلقتها إسبانيا [17 بالمئة] وفرنسا [16 بالمئة].

وتؤكد الوكالة أنه بسبب هذه الزيادة، فإن العديد من الدول الأوروبية "تتعرض لضغوط لمعالجة الطلبات"، وأن عدد الملفات التي تنتظر القرار ارتفع بنسبة 34 بالمئة مقارنة بعام 2022.

تلقى حوالى 41 بالمئة من طلبات الدرجة الأولى استجابة إيجابية.

علاوة على ذلك، يستفيد حالياً حوالى 4 ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي من الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

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