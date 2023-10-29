شاهد: بينهم كاهن أرثوذكسي.. إسبانيا تعتقل 5 أشخاص هرّبوا قطعًا ذهبية أثرية نفيسة من أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

تقدّر قيمة هذه الحلي بعشرات ملايين الدولارات، ويرجع تاريخها إلى آلاف السنين وقد هُرّبت من أوكرانيا عام 2016

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صادرت الشرطة الإسبانية إحدى عشرة قطعة من المجوهرات الذهبية الأثرية كان قد تم إخراجها من أوكرانيا بشكل غير قانوني في عام 2016.

وقال بيان للشرطة إن خمسة أشخاص كانوا يحاولون بيع القطع في إسبانيا تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. ومن بين المعتقلين أوكرانيان، أحدهما كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، وثلاثة آخرون من إسبانيا. وتـُقدَر قيمة المجوهرات بـ 60 مليون يورو (64 مليون دولار) ويعود تاريخها إلى ما بين القرنين الرابع والثامن قبل الميلاد.

وقالت الشرطة إن هذه القطع جزء من الإرث الوطني لأوكرانيا. وقد اختفت بعد عرضها بين عامي 2009 و2013 في متحف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتم ضبط حزام ذهبي مزخرف عام 2021، كما تم ضبط باقي القطع خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر. وتجري دراسة القطع من قبل المتحف الأثري الوطني الإسباني ومعهد التراث الثقافي في البلاد.