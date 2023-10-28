شاهد: الفلسطينيون يدفنون ضحايا القصف الإسرائيلي الجوي والبري غير المسبوق في مقابر جماعية في غزة

بقلم: يورونيوز

بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أكثر من 7300 شخص حياتهم في القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.

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أظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا يوم الجمعة، دفن الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة الزوايدة بدير البلح غربي القطاع في مقبرة جماعية.

وأوضحت وفا أن المقابر القديمة لم تعد قادرة على استيعاب الكم الكبير من الجثث، لذا اضطر أهالي القطاع المحاصر على إنشاء مقابر جماعية جديدة في أكثر من مكان.

غارات إسرائيلية مكثفة

وبالتوازي، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مقطع فيديو زعم فيه أنه يظهر طائرات مقاتلة تستهدف أهدافًا تحت الأرض تابعة لحركة حماس المسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن من بين حوالي 150 هدفًا تم ضربها في الغارات الجوية، أنفاق قتالية ومساحات قتالية تحت الأرض وغيرها من البنى التحتية لحماس.

وشنت إسرائيل غاراتها الجوية الأعنف على قطاع غزة ليل الجمعة وحتى السبت، منذ اندلاع الحرب مع حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب تقارير إخبارية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أكثر من 7300 شخص حياتهم في القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود تقارير عن 1000 جثة أخرى مجهولة الهوية مدفونة تحت الأنقاض.