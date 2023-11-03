شاهد: في كرواتيا .. عاصفة قوية تضرب ساحل البحر الأدرياتيكي

بقلم: يورونيوز

ضربت عاصفة قوية الجمعة، ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا، وبالأخص مدينة سبليت السياحية.

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ضربت عاصفة قوية ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا الجمعة. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الكرواتي حالة تأهب قصوى لمدينتي سبليت وكنين نظرًا لهبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة.

وتم إلغاء عدد من خدمات العبارات إلى الجزر الكرواتية، وانقطعت الكهرباء عن العديد من البلدات والمدن بعد أن دمرت الرياح شبكة الكهرباء.

وحذرت خدمات الطوارئ السكان من وقوع فيضانات، في حين قد تصل الأنهار في المناطق الداخلية من كرواتيا إلى مستويات قياسية ليلة الجمعة على السبت.