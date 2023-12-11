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عاجل. زيلينسكي يعتبر تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا "تحقيقا لأحلام" بوتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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زيلينسكي يعتبر تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا "تحقيقا لأحلام" بوتين

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بأن كييف تعتمد على الولايات المتحدة وتأخير المساعدات العسكرية يعد "تحقيقا لأحلام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في خطاب في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".

وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال "إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في كابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب".

وأفاد زيلينسكي الذي سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء "يرون أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخيرات أو بعض الفضائح و.. عندما ينهار الدعم للمقاتلين من أجل الحرية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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