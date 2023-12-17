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في هجمات متبادلة بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا.. كييف تعلن اعتراض 20 وموسكو تسقط 33

سيارة مدمرة تظهر في ساحة روضة أطفال بعد هجوم صاروخي روسي على حي سكني في كييف
سيارة مدمرة تظهر في ساحة روضة أطفال بعد هجوم صاروخي روسي على حي سكني في كييف Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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شنّت روسيا الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة على جنوب أوكرانيا، وأطلقت صواريخ عدة في اتجاه كييف حيث جرح زهاء 50 شخصا جراء الحطام.

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أعلنت أوكرانيا اعتراض صاروخ على الأقل و20 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا، بينما أكدت موسكو اسقاط 33 مسيّرة أطلقتها كييف، في هجمات متبادلة بين الجانبين ليل السبت الأحد.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "قوات الاحتلال الروسي شنّت هجمات باستخدام صاروخ اسكندر وصاروخ كاي اتش-59... إضافة إلى 20 مسيّرة هجومية من طراز شاهد" الإيرانية الصنع.

وأكدت كييف أن قواتها أسقطت المسيّرات وأحد الصاروخين، في حين أن الصاروخ الثاني "لم يبلغ هدفه".

وأشارت الى أن الصاروخين تمّ إطلاقهما من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014، ومنطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها موسكو، من دون أن تحدد ما اذا كانت الهجمات قد أدت الى وقوع أضرار أو إصابات في الأرواح.

من جهتها، أعلنت روسيا إحباط هجمات باستخدام 33 مسيّرة كانت تستهدف ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي "دمّرت واعترضت 33 طائرة أوكرانية من دون طيار في أجواء مناطق ليبتسك وروستوف وفولغوغراد".

وفي حين تتعرض المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا لهجمات شبه يومية بطائرات مسيّرة، تبقى العمليات الواسعة النطاق باستخدام طائرات متعددة، أمرا نادرا.

وسبق لأوكرانيا أن استهدفت بالمسيّرات الهجومية، منطقة العاصمة الروسية موسكو ومحيطها.

في المقابل، تشنّ القوات الروسية عمليات قصف يومية لمناطق أوكرانية مختلفة منذ بدء غزو البلاد في أواخر شباط/فبراير 2022.

وشنّت روسيا الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة على جنوب أوكرانيا، وأطلقت صواريخ عدة في اتجاه كييف حيث جرح زهاء 50 شخصا جراء الحطام.

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