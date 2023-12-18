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شاهد: البابا فرانسيس يحتفل مع الأطفال بعيده الـ87

يتم تقديم كعكة للبابا فرانسيس أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الأطفال
يتم تقديم كعكة للبابا فرانسيس أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الأطفال Copyright Alessandra Tarantino/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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صباح يوم الأحد، قبل صلاة التبشير الملائكي، احتفل البابا فرانسيس بعيد ميلاده السابع والثمانين مع مجموعة من الأطفال والعائلات، بمساعدة مستوصف سانتا مارتا للأطفال في الفاتيكان.

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وشاركت في العيد أكثر من 200 عائلة مع أطفالها، وقدموا كعكة عيد ميلاد للبابا وغنوا "عيد ميلاد سعيد".

وطلب البابا فرانسيس من الأطفال أن يجهزوا قلوبهم لعيد الميلاد، وطلب منهم أن يفكروا فيما يودون أن يطلبوه من يسوع في هذا العام.

وعبر حسابه على منصة تويتر، قال الباب فرانسيس: "دعونا نصلي معًا أمام الحضانة من أجل الأطفال الذين سيعيشون عيد ميلاد صعبًا، في أماكن الحرب، في مخيمات اللاجئين، في حالات الفقر المدقع".

المصادر الإضافية • أ ب

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