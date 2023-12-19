شاهد: لهيب وحمم متدفقة ... ثوران بركاني في أيسلندا

بقلم: يورونيوز

بدأ ثوران بركاني، ليلة الإثنين، في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، مما أدى إلى تحول السماء إلى اللون البرتقالي، في حين أعلن الدفاع المدني في البلاد حالة التأهب القصوى.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن ثوران البركان حدث على ما يبدو على بعد أربعة كيلومترات (2.4 ميل) من بلدة جريندافيك.

وأظهرت اللقطات الصهارة، أي المواد الصخرية المنصهرة، وهي تقذف نفاثات من الحمم البركانية.

وقال فيدير رينيسون، رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا: "يبدو أن تدفق الصهارة لا يقل عن مائة متر مكعب في الثانية، وربما أكثر. إن هذا سيعتبر ثورانًا كبيرًا في هذه المنطقة على الأقل"، على حسب ما صرح لهيئة الإذاعة العامة الأيسلندية.

تقع أيسلندا فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ويبلغ معدل الثوران مرة كل أربع إلى خمس سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أخلت الشرطة بلدة جريندافيك، بعد أن أدى نشاط زلزالي قوي في المنطقة إلى تدمير المنازل وأثار مخاوف من ثوران وشيك.

وكان ثوران بركان إيجافجالاجوكول عام 2010 هو الأكثر اضطراباً في الآونة الأخيرة، والذي قذف سحباً ضخمة من الرماد في الغلاف الجوي وأوقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا لعدة أيام بسبب مخاوف من أن الرماد قد يلحق الضرر بمحركات الطائرات.

مروحية خفر السواحل تحلق تحلق بالقرب من الصهارة Icelandic coast guard via AP

وقال العلماء إن ثورانًا جديدًا من المحتمل أن ينتج عنه حممًا، ولكن ليس سحابة رماد.

وقال وزير خارجية أيسلندا، بيارن بينيديكتسون، على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه "لا توجد اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى أيسلندا، ولا تزال ممرات الطيران الدولية مفتوحة".