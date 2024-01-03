شاهد: حشد عناصر الأمن المدني لإنقاذ عالقين غمرت الفيضانات منازلهم في فرنسا

بقلم: يورونيوز

قامت السلطات الفرنسية بحشد عناصر الأمن المدني للمساعدة في إخلاء المنازل التي غمرتها مياه الفيضانات في شمال البلاد

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وتم إجلاء حوالي 200 شخص بعدما أدت الامطار الغزيرة على انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف أسرة في منطقة با دو كاليه.

وحذرت السلطات السكان في بلدة بلانديك بعدما حولت مياه الفيضانات طرقها إلى ممرات مائية.

وشارك المئات من عناصر الحماية المدنية من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهولندا في عمليات دعم الدفاع المدني الفرنسي.

وقالت السلطات المحلية في بيان إنه تم جلب مضخات قوية لتحويل ما يصل إلى 60 ألف متر مكعب من المياه من البلدات الأكثر تضررا نحو القناة الإنجليزية من اجل خفض منسوب المياه.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية على تحذيراتها من الفيضانات والرياح في عدة مناطق عبر شمال فرنسا وحدودها مع بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا، مع توقع هطول المزيد من الأمطار مع رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.