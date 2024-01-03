الاتحاد الأوروبي يضم أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم إلى لائحة العقوبات على روسيا

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إضافة أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم ومديرها التنفيذي إلى لائحة الشركات الروسية التي تواجه عقوبات اقتصادية جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وأضيف أليكسيفيتش مارينيشيف، المدير التنفيذي لشركة "بي جيه إس سي ألروسا" التي تمتكلها الحكومة الروسية، إلى القائمة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة الروسية أضيفت إلى قائمة العقوبات بسبب "أفعال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

وبذلك يرتفع عدد الشركات والمؤسسات الروسية والأفراد الذين يخضعون للعقوبات الأوروبية منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022 إلى 1950.

In line with the diamond ban we have introduced with the 12th package of #sanctions, the EU today lists Alrosa, the largest diamond-mining company in the world & its CEO.



This is part of our coordinated efforts at @G7 level to deprive Russia of this important revenue source. https://t.co/FatCbq4Iit — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024

ويأتي إدراج شركة ألروسا إلى قائمة العقوبات بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر - كانون الأول بحظر استيراد أو شراء أو نقل الألماس الطبيعي والصناعي من روسيا.

وكان الحظر جزءاً من الحزمة الثانية عشرة التي طال انتظارها من العقوبات الأوروبية ضد موسكو منذ غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل حظر الاستيراد حيز التنفيذ في الأول من مارس - آذار القادم، ليشمل الأماس والمجوهرات القادمة من روسيا، ثم يمتد ليشمل الألماس المصنع مختبرياً والساعات التي تحتوي على الألماس اعتبارا من الأول من سبتمبر - أيلول 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كثفت روسيا ضرباتها على المدن الأوكرانية خلال نهاية العام المنصرم وبداية العام الجديد.