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مستشارو الأمن القومي يجتمعون في دافوس لبحث "صيغة السلام" الأوكرانية

صورة للمشاركين في اللقاء
صورة للمشاركين في اللقاء Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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يشارك أكثر من 80 وفدا في اللقاء، والذي سيُركز على صيغة السلام المكونة من عشر نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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تستضيف سويسرا الاجتماع الرابع لوكالة الأمن القومي في دافوس بشأن صيغة السلام الأوكرانية. ويهدف المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مبادئ السلام الدائم.

ويشارك أكثر من 80 وفدا من شتى أنحاء العالم في اللقاء، والذي سيُركز على صيغة السلام المكونة من عشر نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وتساهم سويسرا، المنخرطة في مجموعات العمل الرئيسية، في المناقشات المتعلقة بالسلامة النووية والأمن الغذائي وتأكيد نهاية الحرب.

من المقرر أن يعرض اجتماع دافوس النتائج قريبا حيث ستختتم المناقشات على مستوى وكالة الأمن القومي، من أجل التخطيط للخطوات التالية.

 وشددت سويسرا على أهمية الحوار في الملف الأوكراني إلى جانب استضافتها لحلقات نقاش بخصوص الأمن الغذائي والجوانب الإنسانية.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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