فيديو: استمرار مظاهرات المزارعين ضد سياسات الاتحاد الأوروبي في إسبانيا وإيطاليا

بقلم: يورونيوز

استمرت مظاهرات المزارعين الإسبان لليوم الخامس على التوالي وسط إغلاق السلطات الطرق المؤدية إلى العاصمة مدريد.

اعلان

وخرج المزارعون بجراراتهم لإغلاق عدة طرق سريعة بعد أن أعلنوا سابقاً عن نيتهم التوجه والتظاهر في مدريد.

وتشهد عدة دول بالاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا وألمانيا مظاهرات للمزارعين المعترضين على سياسات الاتحاد الزراعية.

ويطالب المزارعون باتخاذ تدابير لمكافحة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح والمنافسة غير العادلة مع المنتجين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

في بولندا والمجر بالتحديد، يطالب المزارعون بوقف التدفق غير المنضبط والإعفاء الجمركي للحبوب الأوكرانية وهو ما يعرض محاصيلهم لمنافسة غير عادلة، بحسب قولهم.

وفي إيطاليا، توجهت قافلة من المزارعين الإيطاليين بجراراتهم في مسيرة على طول طريق غراند راكوردو أنولاري الدائري حول العاصمة روما مساء الجمعة.

المزارعون في مسيرة حول روما Mauro Scrobogna/LaPresse LaPresse

وتطورت مظاهرات المزارعين في فرنسا منذ أكثر من أسبوع حين حاول بعضهم إيقاف تدفق الإنتاج من مخزن رونجي للأطعمة كما حاصروا بجراراتهم عدة طرق حول العاصمة باريس مما أدى إلى توقيف الشرطة لنحو 100 متظاهر.