EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

نساء ريفيات ينضممن إلى احتجاجات المزارعين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا

مشاركة النساء في مظاهرات المزارعين
مشاركة النساء في مظاهرات المزارعين Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اصطفت أكثر من ألفي شاحنة على الحدود البولندية الأوكرانية، في سياق احتجاجات المزارعين في وارسو احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية.

اعلان

وعند معبر ميديكا، وصل وقت الانتظار على الحدود إلى 300 ساعة بسبب كم الشاحنات الموجودة.

وفي مدينة البلاغ، انضمت المزارعات إلى الاحتجاج، تحت شعار "النساء الريفيات يتحدن من أجل الطعام البولندي".

ونزلت المزارعات إلى الشوارع ووزعن منتجات مزارعهن مثل الجبن واللحوم الباردة والنقانق والعسل والحليب والسندويشات وحتى الكعك.

ويهدف هذا النشاط إلى لفت الانتباه إلى حقيقة أنه يمكن شراء المنتجات البولندية رغم مزاحمة المنتوجات الأوكرانية للسوق.

المصادر الإضافية • EBU

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لاهاي تشهد أعمال شغب بين مؤيدين للحكومة الإريترية ومناهضيها

رغم تباين الآراء.. الأوكرانيون يتفقون على أن حياة جنودهم أهم من النصر في أفدييفكا

فيديو: مقاتلات روسية تغير على مواقع أوكرانية

بولندا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا