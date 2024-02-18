نساء ريفيات ينضممن إلى احتجاجات المزارعين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

اصطفت أكثر من ألفي شاحنة على الحدود البولندية الأوكرانية، في سياق احتجاجات المزارعين في وارسو احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية.

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وعند معبر ميديكا، وصل وقت الانتظار على الحدود إلى 300 ساعة بسبب كم الشاحنات الموجودة.

وفي مدينة البلاغ، انضمت المزارعات إلى الاحتجاج، تحت شعار "النساء الريفيات يتحدن من أجل الطعام البولندي".

ونزلت المزارعات إلى الشوارع ووزعن منتجات مزارعهن مثل الجبن واللحوم الباردة والنقانق والعسل والحليب والسندويشات وحتى الكعك.

ويهدف هذا النشاط إلى لفت الانتباه إلى حقيقة أنه يمكن شراء المنتجات البولندية رغم مزاحمة المنتوجات الأوكرانية للسوق.