شاهد: مطاردة المخدرات على المنحدرات.. الشرطة الفرنسية تلاحق التجار ومتعاطيها في المنتجعات الشتوية

بقلم: يورونيوز

تنتشر الشرطة الفرنسية بأعداد كبيرة خلال العطلة الشتوية لتعقب تجار المخدرات ومتعاطيها لمنع انتشارها على المنحدرات.

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يرتدي رجال الشرطة السترات الزرقاء حاملين الزلاجات على ظهورهم، ويقومون بدوريات على منحدرات أفورياز، في هاوت سافوي، بحثاً مخالفات خطيرة.

خلال العطلة المدرسية الشتوية، يزداد عدد سكان أفوريازفي جبال الألب بمقدار خمسة عشر ضعفاً، وبذلك، يزداد عدد الجرائم على المنحدرات، ويعد الكحول أحد أكبر مخاطر الرياضات الشتوية.

لكن يواجه رجال الشرطة أيضاً مشكلة تعاطي المخدرات مثل الكوكايين أو القنب، فأصبحت مكافحة المخدرات أولوية أمنية.

وتبدأ مطاردة تهريب المخدرات على الطريق السريع، عند سفح المنحدرات، لمنع تجار المخدرات من تزويد منتجعات التزلج بها.

وتقوم الشرطة إنه في حالة ضبط المخدرات في السيارة، فانها تقوم باعداد المخالفات وحجز رخصة القيادة والسيارة.

وتقول إنه في ثلاثة تحقيقات مختلفة، تمت مصادرة 35 كيلوغراماً من راتنغ القنب والأعشاب، ونحو 12 ألف يورو نقداً ومسدسات أيضاً.