برنامج «على الهواء» يطلق تغطية يورونيوز للانتخابات الأوروبية ويكشف النقاب عن استطلاع حصري

سيطلق برنامج «Euronews On Air» التغطية الانتخابية للقناة، ويكشف عن نتائج استطلاع حصري لـ 18 دولة.

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ستطلق يورونيوز تغطيتها لانتخابات الاتحاد الأوروبي ببث مباشر عبر برامجها التلفزيونية الرئيسية في حدث بارز في بروكسل يوم الثلاثاء (19 مارس/ آذار) حيث ستكشف القناة عن نتائج استطلاع حصري بمشاركة IPSOS، وتحتفل بافتتاح غرفة الأخبار الرئيسية في العاصمة البلجيكية.

ومن المقرر أن يحضر أكثر من 500 ضيف «يورونيوز أون إير» ويشاهدون إنتاج نسختين خاصتين من برنامج «المحادثة العالمية» المباشر. في الفترة التي تسبق الانتخابات، ستناقش المضيفة شونا موراي الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية للاتحاد الأوروبي في السياق العالمي للحرب مع أوكرانيا مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. سيتم تناول مواضيع مماثلة، إلى جانب أولويات الفترة التنفيذية القادمة للاتحاد الأوروبي، من قبل المضيفة ساشا فاكولينا في مناقشة مع نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس.

ستهيمن مواضيع الحملة الانتخابية الرئيسية، وموقع أوروبا في العالم، على نسخة خاصة من برنامج المناظرات المحلي، بروكسل، حبي؟ ، مع مشاركة ميبه ماك ماهون في مناقشة مع أعضاء البرلمان الأوروبي عبير السهلاني، ومارك بوتينغا، وغويندولين ديلبوس-كورفيلد، وميشيل هوغيفين، وبيتر ليز، وخوان فيرناندو لوبيز أغيلار، الذين يمثلون مجموعة من المجموعات الحزبية.

ستقوم محررة الأعمال أنجيلا بارنز بمحاورة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز أوروبا فرانشيسكو سيكاتو في إنتاج جديد من _The Big Question_، وهو برنامج مقابلات يورونيوز يشرح عالم الأعمال.

العرض الأول الحصري للمقاعد من استطلاع متعدد البلدان

ستشهد الأمسية إطلاق العرض الأول للمقاعد داخل البرلمان الأوروبي وفقًا لاستطلاع IPSOS الحصري الذي أجرته يورونيوز، بعد مسح أجري في 18 دولة أوروبية. وستعطي النتائج لمحة فريدة عن نوايا الناخبين في بداية الحملة، وستكشف عن القضايا التي يمارسها الناخبون.

سيحتفل الضيوف والمتحدثون أيضًا بافتتاح المكتب المركزي الجديد لـ Euronews في قلب الحي الأوروبي في حفل استقبال يضم DJ البلجيكية Laura De Greef.

يجمع هذا المركز بين فرق التقارير والإنتاج الرقمية والتلفزيونية الفريدة متعددة الطبقات في Euronews في واحدة من أكبر غرف الأخبار في العاصمة الأوروبية، بما في ذلك فريق سياسة الاتحاد الأوروبي الجديد للقناة.

سيكون المكتب بمثابة المركز الحيوي لتغطية القناة للانتخابات الأوروبية المقبلة بدقة ومن جميع الزوايا، حيث سيكون جميع الصفيين المتخصصين في التلفزيون والإنترنت في جميع أنحاء القارة يتابعون عن كثب هذا الحدث المهم، وسيقدم خبرة ممتدة إلى 30 عامًا ويضعها أمام المشاهد، في تغطية تعكس الناخبين الأوروبيين المتنوعين والمتعددي اللغات.

وستعكس التغطية الطموحة المخاطر الكبيرة حيث يدرس حوالي 400 مليون ناخب مؤهل خياراتهم وسط الصراع العالمي والاضطرابات الاقتصادية، مما يوفر عدسة فريدة تلتقي من خلالها آراء المواطنين من جميع أنحاء القارة وتتناقش مع واضعي السياسات وقادة الفكر والصناعيين في الكتلة حول القضايا الساخنة مثل الطاقة والمناخ والصحة والهجرة والأمن.

ستقوم تغطية يورونيوز الانتخابية بتتبع الفترة التي سبقت الاستطلاع، واليوم نفسه من خلال التعليق على النتائج في الوقت الفعلي، إلى جانب التحليل الشامل لتأثير وتأثير النتائج عبر التلفزيون والموقع الإلكتروني والتطبيق ويوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلة.

تابعنا هنا من الساعة 5 مساءً يوم 19 مارس لمشاهدة البث المباشر لـ «Euronews on Air».