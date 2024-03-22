أوربان يهنئ بوتين على فوزه في الانتخابات

بقلم: يورونيوز

هنأ رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات التي انتقدها معظم الزعماء الغربيين.

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وبعث أوربان، الذي يُنظر إليه على أنه أقرب حليف لبوتين في الاتحاد الأوروبي، برسالة تهنئة إلى بوتين يوم الخميس، بعد نشر النتائج الرسمية للانتخابات في روسيا. ليكون أول رئيس دولة من دول الاتحاد الأوروبي الذي يهنئ بوتين على إعادة انتخابه.

وقد تعرض فوز بوتين الساحق لانتقادات واسعة النطاق من قِبَل الزعماء الغربيين، الذين وصفوا النتيجة بأنها حتمية وأنه لا توجد بدائل أمام الناخبين. وانتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات باعتبارها تجري في "بيئة مقيدة للغاية تفاقمت أيضا بسبب الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: "واصلت السلطات الروسية زيادة القمع الداخلي المنهجي من خلال قمع السياسيين المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وغيرها من الأصوات المنتقدة باستخدام التشريعات القمعية وأحكام السجن ذات الدوافع السياسية".

"التزام المجر بالسلام"

وجاء في رسالة أوربان أن التعاون بين المجر وروسيا "القائم على الاحترام المتبادل، يتيح إجراء مناقشات مهمة حتى في السياقات الجيوسياسية الصعبة".

وأشار أيضاً إلى ما أسماه "التزام المجر بالسلام"، والذي اتخذ هيئة دعوات متكررة لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا دون تحديد ما قد تترتب عليه مثل هذه الخطوة بالنسبة لسلامة أراضي ذلك البلد.

وتتخذ حكومة أوربان نهجا مختلفا في التعامل مع الحرب في أوكرانيا عن حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ بدأت روسيا غزوها واسع النطاق قبل أكثر من عامين. فقد رفضت المجر تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر حدودها، وأعاقت جهود الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالتمويل الذي تحتاج إليه بشدة.

وسعت المجر أيضًا إلى تعميق صفقات الطاقة مع موسكو حتى مع قيام دول أخرى في أوروبا بتخفيض اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وقد أدى النهج الذي تبناه أوربان إلى توترات كبيرة مع الحكومة الأوكرانية ومع شركائه في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية من بروكسل يوم الجمعة، اتهم أوربان زعماء الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور نشط بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا، وهو أمر توقع أن يكون قضية رئيسية في انتخابات الكتلة هذا الصيف.

رفضت المجر يوم الخميس دعم الجهود التي تقودها التشيك للحصول على الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا بشدة من دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.