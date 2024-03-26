فيديو: أغلقوا الشارع بالبطاطس.. مزارعون غاضبون يحتجون قرب مكان اجتماع وزراء الزراعة في بروكسل

بقلم: يورونيوز

أغلقت عشرات الجرارات الشوارع القريبة من مقر الاتحاد الأوروبي حيث يجتمع وزراء الزراعة الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مطالب المزارعين.

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تجمع المزارعون الغاضبون مرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء، قرب مكان اجتماع وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي.

ولم تشفع التنازلات التي تم تقديمها إلى المزارعين ولم تحد من غضبهم، فقد تجمعوا مرة أخرى وإن كان عدد الجرارات هذه المرة أقل من العدد الذي تجمع في احتجاجات فبراير/ شباط، لكن المطالب كانت متشابهة.

وقال ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "لقد استمعنا إلى مزارعينا واتخذنا إجراءات سريعة للاستجابة لمخاوفهم في وقت يواجهون فيه العديد من التحديات".

وعقد زعماء الاتحاد الأوروبي سلسلة من اللقاءات على خلفية احتجاجات المزارعين في أوروبا، وكذلك وزراء زراعة التكتل، حتى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن مراجعتها المعايير البيئية المرتبطة بالزراعة، وهي نقطة أساسية ضمن مطالب المتظاهرين.

وقالت المفوضية كذلك إنها أيضا ستقلل البيروقراطية وتبسّط عملية الحصول على الإعانات الزراعية.

وتستفيد المزارع الصغيرة من القواعد الجديدة، فتلك التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لن تخضع للضوابط والقوانين المتعلقة بالامتثال المتبادل للسياسة الزراعية المشتركة.

وعلى الرغم من هذه القواعد، ما زال المزارعون يشعرون بالقلق تجاه نقاط يعدّونها مهمة كالاتفاقيات الدولية، حسبما تقول أوليفيا ليروث من اتحاد الزراعة: "في الواقع لا يزال هناك نقص في الحلول"، معتبرة أن الاستجابة كانت قليلة ومتأخرة للغاية.