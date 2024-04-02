فيديو: يوم مليء بالحوادث في الجبال السويسرية.. تحطم مروحية وانهيار جليدي هائل يودي بحياة 3 أشخاص

بقلم: يورونيوز

تحطمت طائرة مروحية كانت تقل مرشداً وزواراً إلى نقطة إنزال للمتزلجين على قمة جبال الألب السويسرية، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

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وقالت شرطة فاليه الإقليمية إن السلطات فتحت تحقيقاً لتحديد سبب انزلاق المروحية الخفيفة من منطقة الهبوط بالقرب من قمة "بيتي كومبان"، التي يبلغ ارتفاعها 3668 متراً (12000 قدم) في جنوب غرب سويسرا.

وذكر بيان للشرطة أنه تم نشر سبع مروحيات إنقاذ في المنطقة للمساعدة في انتشال اثنين من الذين كانوا على متن الطائرة ونقلهما إلى مستشفى قريب، وتم إنقاذ شخص آخر، لكن ثلاثة لقوا مصرعهم.

ولم تحدد الشرطة على الفور هوية الضحايا والناجين، ومن المقرر أن يتولى المدعون الفيدراليون مسؤولية التحقيق إلى جانب الشرطة الإقليمية والوطنية.

وانتشرت كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المقاطع التي توثق لحظة انهيار جليدي مهول، بالقرب من منطقة ريفلبيرغ.

وأكدت السلطات السويسري أن ثلاثة أشخاص، من بينهم مراهق أمريكي، لقوا حتفهم في انهيار جليدي ضخم، وقد تم العثور على الجثث الثلاث بعد اختفاء المجموعة بالقرب من "زيرمات"، موطن منتجع التزلج الشهير في "كانتون فاليه" الجنوبي.

وشارك نحو 45 من رجال الإنقاذ في عمليات البحث، بما في ذلك ثمانية من مدربي الكلاب في الانهيارات الجليدية، و13 متخصصاً في الإنقاذ، و15 من رجال الإطفاء ومدربي التزلج المحليين.