سوناك وينس يصلان بولندا لعقد محادثات تتعلق بدعم أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

استقبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في وارسو لإجراء محادثات حول أوكرانيا والمزيد من المساعدات التي تخصص لها.

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وقال بيان للحكومة البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، قبل زيارة سوناك، إن بريطانيا ستدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (620 مليون دولار، 580 مليون يورو)، بما في ذلك 400 مركبة و60 قاربًا و1600 ذخيرة و4 ملايين طلقة ذخيرة.

وستشمل الشحنة صواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى، والتي يصل مداها إلى حوالي 241 كيلومترًا، والتي أثبتت فعاليتها في ضرب الأهداف الروسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.

ومع ذلك، لم يوضح بيان الحكومة البريطانية ما إذا كانت المساعدات ستكون متاحة للتسليم على الفور.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أكثر من مناسبة الحلفاء بتوفير المزيد من المساعدات محذرًا من أن بلاده ستخسر الحرب بدونها.

أدى نقص الذخيرة المرتبط بتوقف المساعدات على مدى الأشهر الستة الماضية إلى قيام القادة العسكريين الأوكرانيين بتقنين القذائف، وهي الثغرة التي استغلتها روسيا هذا العام - حيث استولت على مدينة أفدييفكا، وتتقدم حاليًا نحو بلدة تشاسيف يار، في شرق دونيتسك أيضًا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد أبدى الاثنين استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها إذا قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية، ما دفع الكرملين إلى التأكيد أن روسيا حينها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تم نشر تلك الأسلحة.