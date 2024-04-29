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ناشطون يحتجون في إيطاليا مع بدء اجتماعات وزراء مجموعة السبع لمناقشة أزمة المناخ

متظاهرون يشعلون النار قبل حرق صور عملاقة للقادة، تورينو، إيطاليا، الأحد 28 أبريل 2024.
متظاهرون يشعلون النار قبل حرق صور عملاقة للقادة، تورينو، إيطاليا، الأحد 28 أبريل 2024. Copyright Alberto Gandolfo//LaPresse
Copyright Alberto Gandolfo//LaPresse
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ستجتمع مجموعة السبعة في تورينو يوم الاثنين، في أول جلسة كبيرة للمحادثات البيئية منذ أن تعهد العالم بالانتقال بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز في قمة المناخ COP28 للأمم المتحدة في ديسمبر.

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تظاهر العشرات من الناشطين في مدينة تورينو بشمال إيطاليا يوم الأحد، وأغلقوا طريقًا سريعًا وأضرموا النار في صور قادة ومسؤولين عالميين.

واتهم المتظاهرون  قادة مجموعة السبع بالفشل في تلبية مطالبهم بشأن اتخاذ إجراءات تساعد على تحسن المناخ، فضلاً عن خذلان الأجيال القادمة بسبب تغير المناخ.

قالت روما، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الاجتماع في تورينو سيكون الرابط الاستراتيجي بين COP28 العام الماضي في دبي والمؤتمر المقبل، الذي سيعقد في أذربيجان في تشرين الثاني/ نوفمبر.

سيجتمع وزراء البيئة من مجموعة السبع، التي تضم دولًا مثل كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لأربع جلسات على مدار يومين في قصر فيناريا الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبيرتو بيتشيتو فراتين إن الهدف من الاجتماع هو "جعل الدورة التي حددها COP28 عملية وحقيقية وملموسة".

وقال أيضًا إن إيطاليا، المعرضة لتأثيرات تغير المناخ وحرائق الغابات، تضع "التنوع البيولوجي والنظم البيئية وارتفاع درجة حرارة البحار" على رأس جدول الأعمال.

في الوقت الحالي، لا يوجد عضو واحد من مجموعة السبع يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن معهد سياسة تحليلات المناخ.

وستشمل المحادثات أيضًا وفودًا من دبي وأذربيجان، بالإضافة إلى البرازيل التي تستضيف مجموعة العشرين هذا العام.

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