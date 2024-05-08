المحافظون يوافقون على تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة اليمين المتطرف في كرواتيا

بقلم: يورونيوز

وافق حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ على تشكيل حكومة مع حزب حركة الوطن القومي اليميني المتطرف بعد أسابيع من انتهاء الانتخابات البرلمانية.

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وكان الحزب المحافظ الحاكم قد فاز بالانتخابات دون تحقيق انتصار ساحق يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

وتشتهر حركة الوطن برفضها عضوية كرواتيا بالاتحاد الأوروبي كما تنتهج سياسات متطرفة ضد الأقليات غير الكرواتية في البلاد.

وستشكل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء أندريي بلينوكوفيتش (ولاية ثالثة) دون أي ممثل لصرب كرواتيا للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة.

وكانت حركة الوطن قد رفضت مشاركة أي ممثل للصرب بالحكومة.

ومن المقرر أن يصدق البرلمان الكرواتي على الحكومة الجديدة في خلال أسبوع.

وانضمت كرواتيا للاتحاد الأوروبي عام 2013 قبل أن تكتما عضويتها بالانضمام إلى منطقة اليورو الاقتصادية والشنغن لحرية التنقل دون تأشيرات.