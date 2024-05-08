Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

المحافظون يوافقون على تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة اليمين المتطرف في كرواتيا

رئيس الحكومة الكرواتي أندريي بلينكوفيتش
رئيس الحكومة الكرواتي أندريي بلينكوفيتش Copyright Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وافق حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ على تشكيل حكومة مع حزب حركة الوطن القومي اليميني المتطرف بعد أسابيع من انتهاء الانتخابات البرلمانية.

اعلان

وكان الحزب المحافظ الحاكم قد فاز بالانتخابات دون تحقيق انتصار ساحق يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

وتشتهر حركة الوطن برفضها عضوية كرواتيا بالاتحاد الأوروبي كما تنتهج سياسات متطرفة ضد الأقليات غير الكرواتية في البلاد.

وستشكل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء أندريي بلينوكوفيتش (ولاية ثالثة) دون أي ممثل لصرب كرواتيا للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة.

وكانت حركة الوطن قد رفضت مشاركة أي ممثل للصرب بالحكومة.

ومن المقرر أن يصدق البرلمان الكرواتي على الحكومة الجديدة في خلال أسبوع.

وانضمت كرواتيا للاتحاد الأوروبي عام 2013 قبل أن تكتما عضويتها بالانضمام إلى منطقة اليورو الاقتصادية والشنغن لحرية التنقل دون تأشيرات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مستوطنون يهاجمون مقر أونروا بالقدس ولازاريني يندد بـ"الترهيب والتخريب" المتعمّد

يوم النصر.. فرنسا تحيي الذكرى الـ79 لنهاية الحرب العالمية الثانية

طائرة شحن تهبط اضطرارياً بمطار إسطنبول بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي

أوروبا الشرقية الاتحاد الأوروبي كرواتيا يمين متطرف