بقلم: يورونيوز

شاهد: الشرطة الهولندية تعتقل عشرات الطلاب الداعمين لغزة وتفض اعتصام جامعة أمستردام بالقوة

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ألقت الشرطة الهولندية القبض على عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال محاولتها فض اعتصام طلاب داعمين لغزة في جامعة أمستردام يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو شاركته "InterVision"،" لجوء المتظاهرين إلى رش طفايات الحريق على الشرطة ردًا على محاولتهم اقتحام حواجز الاحتجاج.

ويوثق مقطع مصور عناصر الأمن وهم يحاولون إزالة الخيم ويواجهون بعض المتظاهرين مستخدمين العصي لتفريقهم قبل اعتقالهم.

واحتل المحتجون موقعًا صغيرًا داخل حرم الجامعة يوم الإثنين، مطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل؛ بسبب الحرب الدامية التي تشنها على غزة.

وانطلقت المظاهرات الطلابية الداعمة لغزة قبل أسابيع في الولايات المتحدة قبل أن تجتاح معظم الجامعات في العالم، من فنلندا إلى الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، كما نظمت مظاهرات في الأيام الأخيرة في الجامعات في فرنسا ولبنان.