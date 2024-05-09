Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: الشرطة الهولندية تعتقل عشرات الطلاب الداعمين لغزة وتفض اعتصام جامعة أمستردام بالقوة

الشرطة الدنماركية تحاول فض اعتصام داعم لغزة في أمستردام
الشرطة الدنماركية تحاول فض اعتصام داعم لغزة في أمستردام Copyright InterVision/Copyright 2024
Copyright InterVision/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شاهد: الشرطة الهولندية تعتقل عشرات الطلاب الداعمين لغزة وتفض اعتصام جامعة أمستردام بالقوة

اعلان

ألقت الشرطة الهولندية القبض على عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال محاولتها فض اعتصام طلاب داعمين لغزة في جامعة أمستردام يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو شاركته "InterVision"،" لجوء المتظاهرين إلى رش طفايات الحريق على الشرطة ردًا على محاولتهم اقتحام حواجز الاحتجاج.

ويوثق مقطع مصور عناصر الأمن وهم يحاولون إزالة الخيم ويواجهون بعض المتظاهرين مستخدمين العصي لتفريقهم قبل اعتقالهم.

واحتل المحتجون موقعًا صغيرًا داخل حرم الجامعة يوم الإثنين، مطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل؛ بسبب الحرب الدامية التي تشنها على غزة.

وانطلقت المظاهرات الطلابية الداعمة لغزة قبل أسابيع في الولايات المتحدة قبل أن تجتاح معظم الجامعات في العالم، من فنلندا إلى الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، كما نظمت مظاهرات في الأيام الأخيرة في الجامعات في فرنسا ولبنان.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: انتفاضة الطلبة في الجامعات الأمريكية دعماً لغزة تمتد لجامعات أوروبا

عدوى احتجاجات الطلاب تصل إلى جامعات أستراليا.. والمطالب واحدة لم تتبدل "وقف الحرب على غزة"

"جامعاتنا مفتوحة لكم".. الحوثيون يعرضون استضافة الطلبة المفصولين من الجامعات الأمريكية والأوروبية

احتجاجات جامعة هولندا غزة أمستردام/سكيبول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني