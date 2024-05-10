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بوريل: إسبانيا وإيرلندا ودول أوروبية أخرى قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين هذا الشهر

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل Copyright Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن إسبانيا وجمهورية إيرلندا وغيرهما من دول الاتحاد قد تعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يوم 21 مايو – أيار الجاري.

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وجاءت تصريحات بوريل في حوار مع إذاعة "آر إن إي" الإسبانية لتؤكد تقارير إسبانية وإيرلندية بشأن الاعتراف بفلسطين.

وقال بوريل إن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أكد له أن 21 مايو – أيار هو التاريخ المقترح لإعلان الاعتراف.

وقال مسؤول دبلوماسي إيرلندي ليورونيوز إنه قد يتم تأجيل التاريخ النهائي لمنح دول أوروبية أخرى فرصة الاعتراف بفلسطين بشكل جماعي موحد.

وتدخل النرويج ضمن الدول الأوروبية غير العضو بالاتحاد الأوروبي والتي ترغب في الاعتراف بفلسطين.

وقال بوريل إن بلجيكا وسلوفينيا ومالطا من بين دول الاتحاد التي تسعى إلى الاعتراف بفلسطين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصوت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يجعل دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع حاليا بوضع مراقب.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعم ما يسمى بحل الدولتين، والذي من شأنه أن يوفر إقامة دولة للفلسطينيين، وهو المانح الأكبر للمساعدات للفلسطينيين، فإنه لم يؤيد بالإجماع حتى الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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