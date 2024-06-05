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إيمانويل ماكرون يشارك في ذكرى إنزال النورماندي في بلومليك إلى جانب قدماء المحاربين

ماكرون يشارك في احتفالات الذكرى الـ 80 لإنزال النورماندي
ماكرون يشارك في احتفالات الذكرى الـ 80 لإنزال النورماندي Copyright Benoit Tessier/AP
Copyright Benoit Tessier/AP
بقلم:  Adel Dellal
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إيمانويل ماكرون يشارك في ذكرى إنزال النورماندي في بلومليك إلى جانب قدماء المحاربين

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شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بلومليك في فعاليات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي التاريخية، التي تمثل حدثا محوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصارا للحلفاء على النازية.

وقال ماكرون: "بين سان مارسيل وبلومليك، تمّ إنزال حوالي عشرين مظليًا فرنسيًا في قلب موقع العدو، لمساعدة المقاومين في منطقة بروتاني المصممين والشجعان. بعد أيام قليلة تمّ إنزال حوالى 500 رجل من كتيبة المشاة الجوية الرابعة الفرنسية الحرة المدمجة في الخدمة الخاصة البريطانية بالمظلات. هنا سقط أول جندي في عملية الإنزال في يوم الإنزال ... جندي فرنسي".

وأضاف ماكرون: "لعبت شجاعة وتصميم هؤلاء الجنود دورا رئيسيا في تحرير بلدنا. أعمالهم البطولية تركت بصمة لا تمحى من تاريخنا".

وخاطب ماكرون الفرنسيين قائلا: "وأنتم، أيها الممثلون المنتخبون للجمهورية الفرنسية، والشعب الفرنسي، دعونا جميعا نرقى إلى مستوى إرثنا من الشجاعة. هذا إرث المقاومة البريتونية والفرنسية ومحررينا، تحيا بريتاني، تحيا الجمهورية، تحيا فرنسا".

وقام ماكرون بالثناء على قدماء المحاربين الذين شاركوا في الحدث وجاء معظمهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في بلومليك برفقة أشيل مولر، المحارب الفرنسي القديم في القوات الجوية الخاصة لفرنسا الحرة.

المصادر الإضافية • وكالات

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