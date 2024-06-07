رئيسة المفوضية الأوروبية لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: "لو كنتم في موسكو لسُجنتم خلال دقيقتين"

بقلم: يورونيوز

كلمات أورسولا فون دير لاين هذه جاءت خلال فعالية انتخابية ضمن انتخابات البرلمان الأوروبي. وشاركت فون دير لاين في الفعالية التي تخللتها هتافات صاخبة لمحتجين على الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

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قاطع العشرات من المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية ومرشحة الحزب الشعبي الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس في مدينة بورتو البرتغالية، حيث طالبوا بـ"فلسطين حرة" وبوقف القصف الإسرائيلي على غزة.

وكانت فون دير لاين قد بدأت بإلقاء كلمة في فعالية انتخابية للحزب في وسط بورتو عندما قاطعها عشرات المتظاهرين بهتاف "فلسطين حرة" وقد طلوا أيديهم باللون الأحمر.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "فون دير لاين، لا يمكنك الاختباء، فأنت تمولين الإبادة الجماعية".

وحاولت فون دير لاين مواصلة خطابها، لكن المتظاهرين لفتوا انتباه الحاضرين.

وتظهر السياسية الأوروبية الألمانية الأصل في مقطع فيديو أثناء الفعالية وهي تقول للمحتجين: "أنتم محظوظون لأنكم تعيشون هنا في الديمقراطية. هنا لدينا حرية التعبير."

وتابعت فون دير لاين: "يمكنكم أن تكونوا سعيدين لأنكم هنا في بورتو الحرة، ولستم في روسيا، لستم في موسكو. في موسكو، سيكون الحال مختلفًا تمامًا." وأضافت قائلة: "لو كنتم في موسكو، لسُجنتم خلال دقيقتين."

وتدخلت الشرطة على الفور وأبعدت المتظاهرين الذين أُلقي أحدهم على الأرض. ثم اصطحبوهم إلى شارع بعيد عن المسيرة، حيث استمرت الاحتجاجات.

ولم يستجب المتحدث باسم حملة فون دير لاين الانتخابية لطلب التعليق حول الحادثة.

واتسمت حملة فون دير لاين الانتخابية بموقفها المؤيد لإسرائيل إزاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.