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قبيل انطلاق مؤتمر برلين... رئيس وكالة الإعمار الأوكرانية مصطفى نعيم يستقيل من منصبه

جندي من الحرس الوطني الأوكراني يستعد لإعادة تحميل مدفعه D-20 بالقرب من خاركيف، أوكرانيا، 10 يونيو 2024
جندي من الحرس الوطني الأوكراني يستعد لإعادة تحميل مدفعه D-20 بالقرب من خاركيف، أوكرانيا، 10 يونيو 2024 Copyright AP Photo/Evgeniy Maloletka
Copyright AP Photo/Evgeniy Maloletka
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تصاعدت التوترات المتعلقة بالمؤتمر يوم الاثنين عندما أعلن رئيس وكالة الإعمار الأوكرانية مصطفى نعيم استقالته بسبب ما وصفه بـ"العقبات المنهجية".

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تستضيف العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ثاني مؤتمرات إعادة إعمار أوكرانيا، الذي يُعقد لأول مرة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت التوترات المتعلقة بالمؤتمر يوم الإثنين عندما أعلن رئيس وكالة الإعمار الأوكرانية، مصطفى نعيم، استقالته بسبب ما وصفه بـ"العقبات المنهجية"، التي تسببت في عدم حضوره للمؤتمر، والتي قال عنها إنها تمنعه من أداء مهامه بفعالية.

وعبر منشور على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، انتقد مصطفى نعيم الحكومة الأوكرانية، وأعرب عن أسفه لتخفيضات الميزانية، بالإضافة إلى "الكوابيس" البيروقراطية. ولم ترد الحكومة الأوكرانية على الفور على تصريحات نعيم.

واعتبر نعيم أنّ "القشة التي قصمت ظهر البعير" جاءت عندما ألغت الحكومة الأوكرانية رحلته إلى المؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين. ومع ذلك، فقد أشار إلى فخره بما حققته المبادرة الخاصة بإعمار أوكرانيا حتى الآن.

يشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار وتحديث الدولة التي مزقتها الحرب.

وعقب المؤتمر، تلتئم قمة السلام الأوكرانية في سويسرا يومي السبت والأحد، وهو الحدث، الذي لن يشهد مشاركة روسيا.

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