Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: لاهاي تتزين باللون الوطني لهولندا استعدادًا لبطولة يورو 2024

شارع ماركتويج في لاهاي
شارع ماركتويج في لاهاي Copyright Peter Dejong/ The AP
Copyright Peter Dejong/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

على مدى شهرين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والتي تبدأ يوم الجمعة في ألمانيا، قام فريق متخصص يضم ما يصل إلى 10 متطوعين بتزيين شوارع هولندا تشجيعاُ لفريقهم الوطني.

اعلان

يعد "ماركتفيخ"(Marktweg) أحد الشوارع العديدة في هولندا التي تتزين خلال بطولات أوروبا وكأس العالم.

وقد تم تغطية المنازل بأقمشة ولافتات برتقالية اللون، اللون الوطني لهولندا، وكذلك أضواء الشوارع والأشجار مغطاة تماماً باللون البرتقالي، وحتى حاويات القمامة.

تعود ظاهرة تزيين الشوارع لأول مرة خلال بطولة أمم أوروبا 1988، حيث فازت هولندا بالبطولة التي أقيمت آنذاك في ألمانيا الغربية.

وقال داني فان ديك، أحد المنخرطين في هذا النشاط، إن تزيين الشوارع بات منذ ذلك الحين عادة في كل موسم كرة قدم.

وتابع فان ديك: "بدأ الأمر كمزحة، قام أحدهم بتعليق كرة على شجرة، ومن ثم توسعت المبادرة لتزيين الشارع".

إلى جانب الزوار والسياح الذين يترددون للشارع، أتاح هذا النشاط للجيران بالتعرف على بعضهم البعض.

وأضاف فان: "إنها حقًا تجمع الناس معًا، تلتقي بأشخاص آخرين، وتتحدث معهم. الأطفال يحبون ذلك، والناس يحبون ذلك".

ويأمل فان ديك، كغيره من الهولنديين تحقيق الفوز، وأعرب عن ذلك قائلًا: "أستطيع أن أرى ذلك يحدث الآن، أستطيع أن أقول إننا قادرون على الفوز بهذا الكأس".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الفيضانات تضرب أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا والمياه تُغرق البيوت والمركبات

ملف الهجرة على رأس أجندة اليوم الثاني من قمة السبع في إيطاليا

حريق هائل يدمر مصفاة نفط في أربيل والخسائر تُقدّر بملايين الدولارات

لاهاي هولندا كرة القدم