شاهد: لاهاي تتزين باللون الوطني لهولندا استعدادًا لبطولة يورو 2024

بقلم: يورونيوز

على مدى شهرين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والتي تبدأ يوم الجمعة في ألمانيا، قام فريق متخصص يضم ما يصل إلى 10 متطوعين بتزيين شوارع هولندا تشجيعاُ لفريقهم الوطني.

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يعد "ماركتفيخ"(Marktweg) أحد الشوارع العديدة في هولندا التي تتزين خلال بطولات أوروبا وكأس العالم.

وقد تم تغطية المنازل بأقمشة ولافتات برتقالية اللون، اللون الوطني لهولندا، وكذلك أضواء الشوارع والأشجار مغطاة تماماً باللون البرتقالي، وحتى حاويات القمامة.

تعود ظاهرة تزيين الشوارع لأول مرة خلال بطولة أمم أوروبا 1988، حيث فازت هولندا بالبطولة التي أقيمت آنذاك في ألمانيا الغربية.

وقال داني فان ديك، أحد المنخرطين في هذا النشاط، إن تزيين الشوارع بات منذ ذلك الحين عادة في كل موسم كرة قدم.

وتابع فان ديك: "بدأ الأمر كمزحة، قام أحدهم بتعليق كرة على شجرة، ومن ثم توسعت المبادرة لتزيين الشارع".

إلى جانب الزوار والسياح الذين يترددون للشارع، أتاح هذا النشاط للجيران بالتعرف على بعضهم البعض.

وأضاف فان: "إنها حقًا تجمع الناس معًا، تلتقي بأشخاص آخرين، وتتحدث معهم. الأطفال يحبون ذلك، والناس يحبون ذلك".

ويأمل فان ديك، كغيره من الهولنديين تحقيق الفوز، وأعرب عن ذلك قائلًا: "أستطيع أن أرى ذلك يحدث الآن، أستطيع أن أقول إننا قادرون على الفوز بهذا الكأس".