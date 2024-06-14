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احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من السويديين.. ستوكهولم تستدعي دبلوماسيًا عراقيًا

توبياس بيلستروم، وزير الخارجية السويدي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل
توبياس بيلستروم، وزير الخارجية السويدي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وزارة الخارجية السويدية باستدعاء القائم بالأعمال العراقي الجمعة، احتجاجًا على أحكام الإعدام التي صدرت بحق مواطنيْن سويديين اثنين في العراق.

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وقالت وسائل إعلام سويدية في الأيام الأخيرة أن الشخصين حكم عليهما بالإعدام في العراق بعد إدانتهما بقتل عضو في عصابة إجرامية.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية تي تي، الجمعة، عن وزارة الخارجية تأكيد ستوكهولم أن شخصًا واحدًا على الأقل يحمل جواز سفر سويديًا قد حُكم عليه بالإعدام في العراق.

 وقال توبياس بيلستروم، وزير الخارجية السويدي في بيان: "ندين استخدام عقوبة الإعدام ونعارض ذلك دائمًا وفي كل مكان وبغض النظر عن الظروف".

وذكرت وكالة تي تي أنه تم اعتقال سويديين اثنين بعد تورطهما في جريمة قتل في العراق.

وتواجه السويد منذ سنوات عنف العصابات وكثيرًا ما تقوم العصابات الإجرامية بتجنيد المراهقين من أحياء المهاجرين المحرومة والفقيرة.

 وسجلت الشرطة السويدية 109 حوادث لإطلاق النار حتى الآن هذا العام. وفي العام الماضي، قُتل 53 شخصًا وأصيب 109 آخرين في حوالي 363 حادث لإطلاق النار.

 

المصادر الإضافية • أ ب

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