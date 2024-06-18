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شاهد: بمشاركة 9 آلاف جندي.. "الناتو" يطلق أكبر مناورة عسكرية في منطقة بحر البلطيق

مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي-بولندا
مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي-بولندا Copyright فيديو أ ب
Copyright فيديو أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تجري المناورات في بحر البلطيق وفي السويد وجزيرة غوتلاند الاستراتيجية، وفي ليتوانيا وبولندا وألمانيا، بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية، وستستمر حتى يوم الخميس وستشمل حوالي 50 سفينة بحرية و45 طائرة ومروحية.

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شارك نحو تسعة آلاف جندي من 20 دولة في حلف شمال الأطلسي هذا الشهر في مناورات عسكرية في منطقة بحر البلطيق، والتي أصبحت تعدّ منطقة حساسة استراتيجيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشاركت السويد، التي انضمت إلى الحلف في السابع من مارس-آذار في مناورات "بالتوبس" لأول مرة كعضو كامل العضوية وتشمل المناورات عمليات مسح الألغام البحرية واكتشاف الغواصات والهبوط.

وتجري المناورات في بحر البلطيق وفي السويد وجزيرة غوتلاند الاستراتيجية، وفي ليتوانيا وبولندا وألمانيا، بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية، وستستمر حتى يوم الخميس وستشمل حوالي 50 سفينة بحرية و45 طائرة ومروحية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تدرب 150 من الفيلق الرابع والعشرين، التابع لمشاة البحرية الأمريكية على هبوط برمائي بشاطئ في بولندا قبل الانضمام إلى قوات من إسبانيا ورومانيا وبولندا.

ويتم تنظيم التدريباتالعسكرية من قبل قوات الهجوم والدعم البحري التابعة لحلف شمال الأطلسي والأسطول السادس الأمريكي. يذكر أنّ المخاوف الأمنية تزايدت في المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 وزيادة نشاطها العدائي في بحر البلطيق.

المصادر الإضافية • أ ب

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