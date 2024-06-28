هل ينجح الائتلاف اليساري الفرنسي في أن يكون عقبة أمام حكومة اليمين المتطرف؟

بقلم: يورونيوز

يأمل الناخبون اليساريون أن يؤدي تشكيل ائتلاف جديد إلى منع اليمين المتطرف من الفوز في الانتخابات، ولكن مع وصف حزب ماكرون له بأنه "متطرف"، فقد يكون من الصعب تحفيز الناخبين.

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عندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أوائل يونيو، قرر ناشط يعمل على توفير الغذاء الجيد للأحياء الفقيرة الترشح.

يعيش بوريس تافيرنييه في ليون منذ أكثر من 20 عامًا، وقال إن قضية الأمن الغذائي مرتبطة بموضوعات متعددة مثل الزراعة والصحة والبيئة. ومع ذلك، يفتقد البرلمان الفرنسي لممثلين لهذه القضية.

وقال ليورونيوز: :قلت لنفسي إنها ستكون ثلاث سنوات صعبة (قبل الانتخابات المقبلة)".

تافيرنييه هو الآن مرشح للجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، وهي ائتلاف من الأحزاب اليسارية التي تتبع تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (Nupes) الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لعام 2022.

وفقًا لاستطلاعات الرأي، هذه المرة، قد يأتي اندماج الأحزاب اليسارية في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني (RN)، فيما يأتي الوسطيين بقيادة ماكرون في المركز الثالث.

ويسعى الحلف اليساري إلى إلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو شهريًا، وزيادة الدعم للمناخ. ويقول نشطاؤه إن البرنامج أكثر اعتدالاً من التحالف السابق.

مرشحو الجبهة الشعبية الجديدة في ليون في تجمع لحشد الناخبين اليساريين. بوريس تافيرنييه على اليمين. Euronews

قال تافيرنييه: "لن أشارك بدون اتحاد (من اليسار)، وهذا واضح، ولن أشارك بدون أشياء معينة مدرجة في البرنامج، والتي كانت أيضًا خطوطًا حمراء بالنسبة لي".

وأضاف: "هذه مسألة مهمة للغاية تتعلق بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وجميع أشكال التمييز على وجه الخصوص".

ولكن في بعض الأحيان، واجه التحالف صعوبة في الظهور كوحدة واحدة مقارنة بباقي الأحزاب.

مستوحاة من الحركة الاشتراكية لعام 1936

تعود الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) إلى حركة الأحزاب اليسارية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، والتي كان يقودها في ذلك الوقت الحزب الاشتراكي.

يقول بول باكوت، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في معهد ليون للدراسات السياسية (Sciences Po Lyon)، إن هناك اختلافات كبيرة بين الحركة التاريخية واليوم والحركة الحالية.

وتابع: "الفرق الأول هو أن الجبهة الشعبية في عام 1936 كانت واقعًا سياسيًا مرتبطًا بديناميكية الحركة الاجتماعية والإضرابات العالية في المصانع. لقد ضغطت على طبقة عاملة كبيرة ومعبأة".

وقال باكوت إن هذه الطبقة العاملة الآن "تصوت بأغلبية ساحقة للتجمع الوطني".

في الوقت الحالي، يركز اليسار على حجب أقصى اليمين. قال غريغوري دوسيت، عمدة حزب الخضر في ليون، إن حل ماكرون للبرلمان قد عرض البلاد للخطر وأن حزب NFP يريد أن يحكم بشكل جماعي.

وقال دوسيت ليورونيوز: "عندما نحكم، نحكم مع كل أولئك الذين نتشارك معهم القيم الأساسية.يمكن أن نختلف حول هذه النقطة أو تلك، ولكن كيف تريد تمثيل تنوع بلد من خلال الرغبة في الحكم بمفردك؟ هذا ما يفعله إيمانويل ماكرون منذ عام 2017. ليس هذا ما نريده".