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عاجل. فتح صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

انطلاق الانتخابات التشريغية الفرنسية
انطلاق الانتخابات التشريغية الفرنسية Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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من المرجح ألا يصبح جوردان بارديلا رئيس الوزراء الجديد لأنه لن يكون لديه عدد كافٍ من النواب لإدارة السلطة التنفيذية.

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فُتحت صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، والتي تشهد منافسة محتدمة بين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، سيواجه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن صعوبة في الوصول إلى الأغلبية المطلقة.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الحزب اليميني مع حلفائه سيحصلون على أغلبية نسبية تتراوح بين 210 و240 مقعدًا في الجمعية الوطنية، لكن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعدًا.

ومن المتوقع أن يحصل الائتلاف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، على ما بين 170 و200 مقعد.

وفي الوقت نفسه، سيحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي على ما بين 95 و125 مقعدًا، حسب استطلاعات الرأي.

وإذا تم تأكيد هذه التوقعات اليوم الأحد، فمن المرجح ألا يصبح بارديلا رئيس الوزراء الجديد لأنه لن يكون لديه عدد كافٍ من النواب لإدارة السلطة التنفيذية الفرنسية حتى مع دعم إضافي من الحلفاء. وحتى في أفضل السيناريوهات، من المرجح أن يفشل في تحقيق الأغلبية المطلقة.

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