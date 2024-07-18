حريق يستهدف شقة في مدينة نيس ويقتل 7 أشخاص من جزر القمر بينهم 3 أطفال والشرطة تشتبه في كونه متعمدا

بقلم: يورونيوز

لقي سبعة أشخاص حتفهم، الخميس في فرنسا جراء حريق اندلع بمبنى سكني يقع في حي مولان بمدينة نيس.

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وذكرت تقارير إخبارية أن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 و10 سنوات، كما أفادت عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

يُشير محافظ نيس هوغز موطوح إلى أن "عدد القتلى مرتفع للغاية، وجميعهم على ما يبدو من عائلة واحدة يسكنون في الشقة نفسها" وينحدرون من جزر القمر.

كان من بين الناجين زايرودين البالغ من العمر 19 عامًا. توفي شقيقه ذو الـ 17 عاماً أمام عينيه.

اندلع الحريق في حوالي الساعة 2.30 صباحًا في الشقة الواقعة بالطابق السابع من المبنى.

أرسلت السلطات 25 سيارة إطفاء و72 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق.

وخلال عملية الطوارئ، أنقذ رجال الإطفاء ثلاثة أشخاص باستخدام السلالم، وتم إجلاء 33 شخصًا من المبنى.

وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث على أنه حريق متعمد، بحسب المدعي العام المحلي.

يقول النائب الأول لرئيس بلدية نيس أنتوني بوريه: ” أظهرت لقطات من نظام الحماية بالفيديو في المدينة ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة“.

بدوره، صرح المدعي العام في نيس داميان مارتينيلي بأن "تحقيقا جنائيا يجري بعد الحادث، وسرعان ما قادتني العناصر إلى فتح تحقيق بالجرم المشهود بتهمة الحرق المتعمد الذي أدى إلى الوفاة".