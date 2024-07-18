Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

حريق يستهدف شقة في مدينة نيس ويقتل 7 أشخاص من جزر القمر بينهم 3 أطفال والشرطة تشتبه في كونه متعمدا

حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الخميس في منطقة مولان في نيس
حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الخميس في منطقة مولان في نيس Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

لقي سبعة أشخاص حتفهم، الخميس في فرنسا جراء حريق اندلع بمبنى سكني يقع في حي مولان بمدينة نيس.

اعلان

وذكرت تقارير إخبارية أن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 و10 سنوات، كما أفادت عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

يُشير محافظ نيس هوغز موطوح إلى أن "عدد القتلى مرتفع للغاية، وجميعهم على ما يبدو من عائلة واحدة يسكنون في الشقة نفسها" وينحدرون من جزر القمر.

كان من بين الناجين زايرودين البالغ من العمر 19 عامًا. توفي شقيقه ذو الـ 17 عاماً أمام عينيه.

اندلع الحريق في حوالي الساعة 2.30 صباحًا في الشقة الواقعة بالطابق السابع من المبنى.

أرسلت السلطات 25 سيارة إطفاء و72 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق.

وخلال عملية الطوارئ، أنقذ رجال الإطفاء ثلاثة أشخاص باستخدام السلالم، وتم إجلاء 33 شخصًا من المبنى.

وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث على أنه حريق متعمد، بحسب المدعي العام المحلي.

يقول النائب الأول لرئيس بلدية نيس أنتوني بوريه: ” أظهرت لقطات من نظام الحماية بالفيديو في المدينة ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة“.

بدوره، صرح المدعي العام في نيس داميان مارتينيلي بأن "تحقيقا جنائيا يجري بعد الحادث، وسرعان ما قادتني العناصر إلى فتح تحقيق بالجرم المشهود بتهمة الحرق المتعمد الذي أدى إلى الوفاة".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مصرع 16 شخصًا في حريق هائل داخل مركز تجاري جنوب غرب الصين

حريق هائل يجتاح جنوب ألبانيا

إخلاء برج سكني في مدينة لييج البلجيكية بعد نشوب حريق فيه

فرنسا حريق نيس، فرنسا