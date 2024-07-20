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ثلاثة قتلى في غارة روسية على مبنى سكني في مدينة ميكولايف الأوكرانية

الأضرار الناجمة عن ضربة روسية على مبنى سكني في ميكولايف، 19 يوليو 2024
الأضرار الناجمة عن ضربة روسية على مبنى سكني في ميكولايف، 19 يوليو 2024 Copyright Screenshot from AP video 4507291
Copyright Screenshot from AP video 4507291
بقلم:  يورونيوز مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

لقي ثلاثة أشخاص، على الأقل، حتفهم في هجوم جوي روسي على مبنى سكني في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

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وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن أن عمر أحد الضحايا بلغ 10 سنوات.

وأكدت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن 15 شخصًا أصيبوا في الهجوم وتم نقل ثمانية منهم إلى المستشفى.

فيما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر منصة X أن صاروخًا أصاب "ملعبًا للأطفال بالقرب من منزل سكني".

وكان المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة في منشور عبر حسابه على موقع Truth Social أنه أجرى «مكالمة جيدة جدًا» مع زيلينسكي ووعد بإنهاء الحرب مع روسيا.

قال ترامب إنه سيضع حدًا للصراع قبل توليه منصبه في يناير من العام المقبل إذا فاز في الانتخابات.

من جهته، أقرّ زيلينسكي بإجراء المكالمة الهاتفية وقال إنه شكر ترامب على دعم أمريكا لحماية "حرية أمتنا واستقلالها".

وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن أهم داعم لحرب أوكرانيا التي استمرت أكثر من عامين ضد روسيا.

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