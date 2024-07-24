أطباء برتغاليون يعلنون الإضراب احتجاجاً على تدني الأجور

بقلم: يورونيوز

بدأ الأطباء في البرتغال يوم الثلاثاء إضراباً عن العمل يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء، وذلك بعد دعوة من الاتحاد الوطني للأطباء.

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شملت أعمال الاحتجاج مظاهرات في بورتو، بالقرب من مستشفى ساو جواو، بالقرب من مستشفى ساو جواو، وفي كويمبرا، وفي مستشفى كوفيس العام، وفي لشبونة، أمام مستشفى سانتا ماريا.

بلغت نسبة الالتزام بالإضراب الـ70%، وتم إلغاء العمليات الجراحية والاستشارات في أجزاء مختلفة من البلاد.

ورافق الإضراب العام التوقف عن العمل الإضافي في مجال الرعاية الصحية الأولية حتى 31 أغسطس.

ويأتي الإضراب على خلفية اتهام نقابة الأطباء الحكومة بالتعنت وعدم المرونة بسبب تأجيل وزارة الصحة المفاوضات إلى العام 2025.

وتشمل طلبات النقابة تحديث جدول الرواتب وساعات العمل، وإدماج المتدربين في فئة الدخول في مهنة الطب، واستعادة 25 يوم عمل من الإجازة المدفوعة الأجر في السنة.

حوالي 1.6 مليون مواطن في البرتغال لا يمتلكون طبيب أسرة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم إغلاق غرف الطوارئ الخاصة بالولادة والأطفال، ما يُجبر النساء الحوامل والأطفال إلى السفر لعدة كيلومترات، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن نقص الأطباء.

ويُعد الأطباء البرتغاليون من بين أقل الأطباء أجراً في الاتحاد الأوروبي وقد تدهورت ظروف عملهم على مدى العقدين الماضيين. ونتيجة لذلك، ينتقل معظمهم إلى القطاع الخاص أو يتّخذون قرار الهجرة.