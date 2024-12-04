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تعديل يثير الانتقادات.. أوروبا تخفض حماية الذئاب من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية"

ذئب أوروبي في حديقة للحياة البرية في هاناو، ألمانيا
ذئب أوروبي في حديقة للحياة البرية في هاناو، ألمانيا Copyright Michael Probst/AP
Copyright Michael Probst/AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وافق المجلس الأوروبي على اقتراح الاتحاد الأوروبي بتعديل الوضع القانوني للذئاب، محولاً وضعها من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية"، خطوة أثارت انتقادات واسعة من المحافظين على البيئة.

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قدمت المفوضية الأوروبية الاقتراح في ديسمبر الماضي، مبررة ذلك بضرورة "المرونة في إدارة أعداد الذئاب"، واعتبرت الرئيسة أورسولا فون دير لايين أن القرار "أخبار مهمة للمجتمعات الريفية والمزارعين".

رأى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن التغيرات في أعداد الذئاب وتأثيرها على المجتمعات المحلية تبرر تعديل وضعها القانوني. وأشارت مفوضة البيئة جيسيكا روسوال إلى نجاح جهود الحفاظ على الحياة البرية خلال العقود الماضية.

انتقد بعض النواب والمنظمات البيئية القرار، معتبرين أنه يخضع للضغوط السياسية وليس الأدلة العلمية. واعتبرت منظمة حقوق الحيوان الدولية أن القرار يشكل "سابقة خطيرة" للحياة البرية الأوروبية.

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وفقاً للإحصائيات، يبلغ عدد الذئاب في أوروبا أكثر من 20 ألف ذئب في معظم الدول الأعضاء. ويُقدر أن واحداً من كل 1500 رأس من الأغنام يتعرض لهجمات الذئاب سنوياً.

صوّت المجلس لصالح الاقتراح بـ 27 صوتاً، مع معارضة خمس دول، فيما امتنعت دولتان عن التصويت. وتعتزم بعض المنظمات البيئية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

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