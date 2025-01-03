لرد أطماع ترامب: رئيس وزراء غرينلاند يدفع باتجاه الاستقلال عن الدنمارك

وقال إيجيدي، وهو عضو في حزب "مجتمع الشعب" المؤيد للاستقلال: "لقد أظهر التاريخ، إلى جانب الظروف الحالية، أن تعاوننا مع مملكة الدنمارك لم ينجح في تحقيق المساواة الكاملة".

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لبلدنا لاتخاذ خطوات إضافية.. يجب أن نعمل كغيرنا من دول العالم على إزالة العقبات التي تحول دون التعاون، والتي يمكن أن نصفها بأغلال الاستعمار، وأن نمضي قدمًا".

خطاب رئيس الوزراء جاء بعد أن كرر ترامب رغبته في شراء غرينلاند من الدنمارك، حيث كتب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به قبل فترة: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة حتمية".

في ذلك الوقت، رد إيجيدي على الزعيم الجمهوري قائلًا: "الجزيرة ليست للبيع. غرينلاند ملكنا، ونحن لسنا للبيع ولن نكون كذلك أبدًا. يجب ألا نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وتكتسب الدعوة نحو الاستقلال في الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، شعبية متزايدة بعد أن جرى الكشف عن عدد من الممارسات الفاسدة من قبل السلطة الدنماركية في القرن الماضي

وفي هذا السياق، قال إيجيدي إن على غرينلاند أن تجري استفتاءً للاستقلال، ويجب أن يتزامن ذلك مع الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد بدأ العمل بالفعل على إنشاء إطار عمل لغرينلاند كدولة مستقلة".