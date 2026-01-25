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خاص لـ Euronews.. رئيس وزراء اليونان: "معظم" أوروبا لن تنضم لـ "مجلس السلام" التابع لترامب

رئيس الوزراء اليوناني في برنامج "أوروبا اليوم
رئيس الوزراء اليوناني في برنامج "أوروبا اليوم حقوق النشر  Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Ελλάδας;
حقوق النشر Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Ελλάδας;
بقلم: Maïa de la Baume & Méabh Mc Mahon
نشرت في
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في مقابلة مع برنامج "أوروبا اليوم" الصباحي الذي تبثه قناة يورونيوز، انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس السلام". كما أعرب عن ارتياحه لتخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لبرنامج " أوروبا اليوم" الذي تبثه قناة يورونيوز صباح كل أيام الأسبوع إن معظم دول أوروبا لا يمكنها الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلنه دونالد ترامب لأنه "يتجاوز بكثير" تفويض مجلس الأمن الدولي.

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وقال ميتسوتاكيس، بعد يوم واحد من مشاركته في اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي ركز على العلاقات عبر الأطلسي: "هناك إجماع على أن ما أعلنه دونالد ترامب يتجاوز بكثير تفويض مجلس الأمن الدولي". "أعتقد أن علينا أن ندرك أن المضيّ قدمًا في ما تم تأسيسه هو أمر لا يمكن لمعظم الدول الأوروبية الانضمام إليه".

جاءت هذه التصريحات في أعقاب الإطلاق الرسمي في دافوس لمبادرة ترامب "مجلس السلام" لحل النزاعات حول العالم.

وينبثق المشروع من خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. هذه الخطة التي أقرها مجلس الأمن الدولي تتكون من 20 نقطة لكنها توسعت إلى ما هو أبعد من تفويضها الأولي. وقد أثارت الخطوة انتقادات واسعة بسبب إنشاء هيكل موازٍ للأمم المتحدة، ومنح ترامب سلطات غير متناسبة وبسبب دعوة روسيا أيضا. وقد رفض العديد من الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك النرويج والسويد وفرنسا، المشاركة، بينما قال آخرون، مثل إيطاليا، إنهم لن ينضموا في الوقت الحالي.

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وقال ميتسوتاكيس إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في إعادة إعمار غزة ولكن ينبغي أن تكون الخطة "لغزة فقط" و"لفترة زمنية محدودة".

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وقد انضم أقلّ من 20 دولة إلى المبادرة في حفل التوقيع في دافوس يوم الخميس، وهو عدد أقل بكثير من قرابة 35 دولة كانت متوقعة في السابق، وفقًا لمسؤولين في إدارة ترامب. وكانت المجر وبلغاريا الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين شاركتا في المبادرة.

وفيما يتعلق بالتوترات الحالية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، أعرب ميتسوتاكيس عن ارتياحه بعد أن تراجعترامب فجأة عن تهديده بالاستيلاء على الجزيرة ، واختار بدلاً من ذلك اتفاقاً طويل الأجل بشأن أمن القطب الشمالي بوساطة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "أصبحت العلاقة عبر الأطلسي أكثر تعقيدًا، ويجب إدارتها بطريقة مختلفة". "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن مصالحه الخاصة."

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