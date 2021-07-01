منظمة الصحة تقول إن الزحام في بطولة كأس الأمم الأوروبية يؤدي لزيادة حالات كورونا

صرحت منظمة الصحة العالمية، الخميس إن التجمعات والزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (أوروبا 2020)، وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا.

ازدياد عدد المصابين بكوفيد-19 عشرة بالمئة خلال أسبوع

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إذا تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي زاد عشرة بالمئة بسبب اختلاط المشجعين في المدن التي تستضيف البطولة وبسبب السفر وتخفيف القيود الاجتماعية.

وقالت كاثرين سمولوود كبيرة مسؤولي الطوارئ بالمنظمة للصحفيين "يتعين أن ندقق كثيرا خارج الملاعب نفسها".

وأضافت سمولوود: "يتعين أن ندرس كيفية ذهاب الناس إلى هناك، هل يسافرون في مواكب حافلات مزدحمة وكبيرة؟ وعندما يغادرون الملاعب هل يتوجهون إلى حانات مزدحمة لمشاهدة المباريات؟".

وأضافت: "هذه الوقائع الصغيرة المستمرة هي التي تؤدي إلى انتشار الفيروس".

وتأتي زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ظل انتشار السلالة المتحورة دلتا الأكثر نقلا للعدوى في أنحاء أوروبا. وأثار تزايد الإصابات مخاوف من احتمال بدء موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في الخريف ما لم يتم تطعيم الناس.

وقالت سمولوود "القلق من حدوث زيادة في الخريف لا يزال قائما، لكن ما نشهده الآن يعني أنها قد تحدث قبل ذلك".

40 ألف مشجع في الملعب في ظل زيادة متحورة دلتا

وصرح هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني أن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا غير مسؤول على الإطلاق". وذلك للسماح لحوالي 40 ألف مشجع بمشاهدة مباراة إنجلترا ضد ألمانيا على ملعب ويمبلي في لندن، يوم الثلاثاء.

ويعتبر هذا العدد الضخم من الجمهور الأعلى في بريطانيا منذ تفشي الوباء في مارس/آذار 2020.ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حاد في انتشار متحورة دلتا في المملكة المتحدة.

وأضاف زيهوفر: "لدي شك في أن الأمر يتعلق بالتجارة والربح، يجب ألا تتقدم التجارة على حساب الصحة والحماية من العدوى".

وناشد زيهوفر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يصرح بوضوح رغبته بتقليل عدد المشاهدين وعدم ترك القرار للسلطات الصحية المحلية.