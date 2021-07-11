إصابات كورونا العالمية تقارب 184 مليونا والوفيات تتجاوز 4 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398، وذلك إلى حدود الساعتين الأخيرتين من ليل أمس السبت.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

الدول الأكثر تضررا

تصدرت الولايات المتحدة والهند والبرازيل حصيلة إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 604792 حالة (أكثر من 600 ألف)، فيما بلغ عدد الإصابات 33886985 حالة (أكثر من 33 مليون).

وبلغ عدد الوفيات في الهند 402728 (أكثر من 4 مليون) فيما بلغ عدد الإصابات 30585229 (أكثر من 30 مليون).

وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 532893(أكثر من 500 ألف) فيما بلغ عدد الإصابات 19069003 (أكثر من 19 مليون). وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 1205 وفيات و48504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

دول ضمن العشرة الأوائل

وتلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل كل من فرنسا بحساب 111161 (أكثر من 111 ألف) حالة وفاة و5786203 (أكثر من 5 ) إصابة، وروسيا بحساب 297451 (حوالي 300 ألف) حالة وفاة و5610941 (أكثر من 5 مليون) إصابة، ثم تركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، بنسب متقاربة مع فرنسا وروسيا.

أكثر الدول العربية تضررا

أما في الدول العربية فقد سجل العراق أعلى نسبة وفيات بحساب 17316 (أكثر من 17 الف حالة وفاة) و1371475 (اقل من مليون ونصف) إصابة، تليه الأردن بحساب 9781 (حوالي عشرة آلاف) حالة وفاة و753192 (أكثر من 700 الف) إصابة، ثم الإمارات بحساب 1834 حالة وفاة و639476 إصابة، ولبنان بحساب 7861 حالة وفاة و545570 إصابة، والمغرب بحساب 9319 حالة وفاة و534550 إصابة، وأخيرا السعودية بحساب 7876 حالة وفاة و492785 إصابة.